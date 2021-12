Skupaj premagali številne izzive – iskrena hvala vsem

Oglasno sporočilo

Smo v zadnjih dneh iztekajočega se leta. Dneh, ki jih zaznamujejo spomini na odlično opravljeno delo kljub izredno visokim količinam prevzetih in dostavljenih pošiljk, ki so posledica novembrske in decembrske praznične nakupovalne vročice. Pandemija v letu 2019 je dala nov zalet digitalizaciji in spletni trgovini, kjer so se napovedi za Evropo povečale na 20 milijard paketov .

Na skoraj podvojeno količino pošiljk uporabnikov so se na Pošti Slovenije dobro pripravili s kadrovskimi, organizacijskimi in drugimi ukrepi. Z dodatnim vključevanjem večjega števila študentov in pogodbenih izvajalcev, z uvajanjem dodatnih izmen, s stalnim obveščanjem strank o pravočasnih spletnih nakupih in oddajah pošiljk jim je uspelo zagotoviti dostavo pošiljk znotraj predpisanih rokov. Večina pošiljk je tako prepeljanih že naslednji dan po oddaji.

Za pravočasno dostavo pošiljk so sprejeli številne korake in tako zagotovili, da vsa darila že čakajo, da najdejo svoje mesto pod božičnim drevescem.

ZAHVALA ZAPOSLENIM

"Hvala vsem zaposlenim, ki odgovorno, požrtvovalno, prilagodljivo in predano opravljajo svoje delo. Brez njih ne bi mogli zagotavljati poštnih in logističnih storitev, ki so za mnoge posameznike skoraj edina povezava z zunanjim svetom."

Kot je tradicionalno v navadi, se ob močno povečanem prometu, ko se spopadajo z res ogromnim številom pošiljk, sodelavcem v sprejemu, predelavi in usmerjanju pošiljk pridružijo tudi sodelavci iz drugih organizacijskih enot.

Ko stopimo skupaj, so izzivi hitreje in lažje premagljivi

Eni izmed nočnih izmen v poštnem logističnem centru v Ljubljani se je pridružil tudi začasni generalni direktor Tomaž Kokot.

Na Pošti Slovenije sledijo načelu, da je delo in dosežke treba nagraditi, zato dajejo velik pomen nagrajevanju delovne uspešnosti, ki jo razumejo kot individualno ali skupinsko doseganje ciljev. Nagrada za izjemno delo vseh je bila izplačana v ponedeljek, 20. decembra 2021.

ZAHVALA POSLOVNIM PARTNERJEM IN UPORABNIKOM NAŠIH STORITEV

"Izredno smo veseli, da ste poslovni partnerji z obilo razumevanja in svetovanja sprejeli naše nasvete ter obvestili svoje kupce in tako pripomogli k bolj varni dostavi. Ob tej priložnosti se vsem najlepše zahvaljujemo in verjamemo, da bomo tudi v prihodnje opravičili vaše zaupanje."

Naš trud in prizadevanja niso bili spregledani. Naše sodelovanje je bilo izjemno. Priporočila o varnih spletnih nakupih, pravočasni oddaji in načinih prevzema pošiljk so se obrestovala. Hvala. Kar 97,29 odstotka vas je od 4. januarja do 17. decembra 2021 ocenilo paketno dostavo Pošte Slovenije kot odlično. Izkušnjo z našo dostavo pošiljk je kar 63.543 uporabnikov na lestvici od 1 do 5 ocenilo z visoko povprečno oceno zadovoljstva 4,88.

Tomaž Kokot, začasni generalni direktor Pošte Slovenije

Tomaž Kokot, začasni generalni direktor Pošte Slovenije

''Prav vse izkušnje nas krepijo. Na njih se učimo. Z njimi rastemo in se bogatimo. Naj bodo vaše nove osebne zmage enako odlične kot naši novi poslovni uspehi. Majhne ali velike, ni pomembno – za lastno zadovoljstvo naj bodo vse enako pomembne. Želimo, da bi bili v letu 2022 pogumni in ponosni na vsak nov korak. Naj vas na tej poti spremlja sreča. Vesel božič in uspešno v novem letu.'' Zanesljivo z vami! Pošta Slovenije

Naročnik oglasnega sporočila POŠTA SLOVENIJE D.O.O.