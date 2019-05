Skromen proračun strank za evropske volitve, največ bo zapravila SDS #video

Evropske volitve 26. maja bodo po državnozborskih in lokalnih že tretje volitve pri nas v enem letu. To bi lahko bilo predvsem finančno precej naporno za politične stranke, ki so, z izjemo LMŠ, v rdečih številkah. Stranke bodo za to kampanjo tokrat praviloma odštele manj, kot so v obdobju parlamentarnih in lokalnih volitev.