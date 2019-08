Sklad izbral izvajalce za sosesko Novo Brdo

Stanovanjski sklad RS je izbral izvajalce za gradnjo soseske Novo Brdo v Ljubljani, v kateri bo 473 najemnih stanovanj. Prvi sklop bodo predvidoma gradila podjetja Gorenjska gradbena družba, Kolektor Koling in GP Krk, drugi sklop pa CGP in SGP Graditelj. Gradnja bo skupno stala 56,8 milijona evrov.

V prvem sklopu, imenovanem E2, bo 307 stanovanj. Stanovanjski sklad je zanj prejel eno ponudbo, in sicer konzorcija Gorenjska gradbena družba, Kolektor Koling in GP Krk, ki je bil tudi izbran. Gradnjo tega sklopa so ponudili za 35,7 milijona evrov.

V drugem sklopu, imenovanem E3, je predvidenih 166 stanovanj in 25 oskrbovanih stanovanj. Za gradnjo te faze so prispele tri ponudbe, poleg omenjenega izbranega konzorcija še Gorenjske gradbene družbe in GP Krk ter družbe VG5. Izbrana izvajalca CGP in SGP Graditelj bosta stanovanja zgradila za 21,1 milijona evrov, je razvidno iz ponedeljkove objave na spletnem portalu javnih naročil.

Izbira še ni pravnomočna, pritožbe so možne do 26. avgusta. "Glede na to, da odločitev še ni pravnomočna, Stanovanjski sklad RS torej naročila gradnje še ni oddal. Če ne bo na odločitev vloženega revizijskega zahtevka, pa bo Stanovanjski sklad RS z izbranima ponudnikoma sklenil gradbeni pogodbi," so STA povedali na skladu.

Rok za izgradnjo je dve leti, stanovanja naj bi bila tako končana leta 2021.

Soseska, ki jo bo stanovanjski sklad financiral z delom 50-milijonskega posojila, ki ga je najel pri Razvojni banki Sveta Evrope (CEB), naj bi bila po prvotnih načrtih končana leta 2020, a so postopek zavlekli dve zahtevi za revizijo in težave z družbo Rafael pri izkopu gradbene jame.

V okviru Novega Brda bo najemna stanovanja gradil tudi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, in sicer je predvidenih 174 stanovanj.