Siti visokega računa za elektriko?

Dejstvo je, da so cene električne energije v Sloveniji trenutno regulirane, kljub temu pa se marsikomu zdi, da so računi za elektriko visoki. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izkoristite priložnost, da si račun znižate.

Vas zanima, kako lahko ustvarite dodatne prihranke na položnici za elektriko in izkoristite različne ugodnosti? Preverite, katerih ugodnosti je deležna gospa Mojca iz okolice Maribora, ki je pred kratkim pri Energiji plus sklenila pogodbo o dobavi električne energije.

Včlanitev v lojalnostni program Moj PLUS Energije plus

Zbiranje točk v lojalnostnem programu je zelo preprosto. Mojci ni treba narediti nič posebnega, saj ji že običajne aktivnosti (redno plačevanje računa, lojalnost itn.) prinašajo točke, ki jih lahko izkoristi kot popust na računu za elektriko. Novi odjemalci lahko ob včlanitvi v Moj PLUS z različnimi začetnimi aktivnostmi prejmete kar 500 točk (podrobneje v nadaljevanju). Teh 500 točk lahko že naslednji mesec izkoristite kot popust na računu v višini petih evrov.

Berite naprej in izvedeli boste, kako se gospe Mojci zares izplača biti članica programa Moj PLUS.

Storitev Zlata ura

Gospodinjski odjemalci, ki izpolnjujete določene pogoje, lahko kar trikrat na teden po tri ure uživate v cenejši elektriki – ta je lahko cenejša vse do 50 odstotkov.

Če ste hkrati člani programa Moj PLUS, vam pripišejo točke v stokratniku vašega prihranka prejšnjega meseca. Za ponazoritev – če ste v prejšnjem mesecu s termini Zlate ure prihranili dva evra, potem vam naslednji mesec v Moj PLUS pripišejo kar 200 dodatnih točk (2 EUR x 100 = 200 točk).

Elektronsko prejemanje računa

Za vsak prejet račun na e-naslov (za vsako merilno mesto!) svojim odjemalcem obračunajo popust v višini 0,79 evra - če imate na računu obračunane pavšalne stroške poslovanja.

Na hitro poglejmo še, kako je Mojci odločitev, da postane odjemalka Energije plus, prinesla ugodnosti v skupni višini več kot sto evrov - od popusta na dobavljeno energijo do popustov pri različnih poslovnih partnerjih. Ni slabo, kajne?

Izračun konkretnih prihrankov in uveljavljana ugodnosti

Ob podpisu pogodbe za dobavo električne energije se je Mojca včlanila v lojalnostni program Moj PLUS in takoj prejela 100 točk. Prav tako se je prijavila na elektronsko prejemanje računa (eRačun) in prejela dodatnih 150 točk, se registrirala v spletno aplikacijo in pridobila še enkrat toliko, si aktivirala plačevanje s trajnikom in bila nagrajena s še 100 točkami.

Takoj na začetku je tako pridobila 500 točk. Prav tako je prejela dodatnih 500 točk, saj je izkoristila praznično akcijo Energije plus. Tako je že prvi mesec zbrala skupaj kar 1.000 točk. Odločila se je, da bo točke unovčila v dveh zaporednih mesecih in si neposredno znižala račun za dobavljeno elektriko za naslednja dva meseca.

Mojca ima dva otroka, stara sedem in deset let. Otroka sta že nekaj časa želela preizkusiti skakanje na trampolinih v Woop! parku v Mariboru. Kot članica programa Moj PLUS je Mojca izkoristila posebno ponudbo Energije plus - 25-odstotni popust pri nakupu vstopnic, zato je pri nakupu vstopnice za 90 minut skakanje na trampolinih za dva otroka prihranila 10,75 evra. Mimogrede, ta popust velja na vse storitve, v kateremkoli WOOP centru v Sloveniji.

Odločila se je, da izkoristi tudi nakup cenejše smučarske vozovnice na Mariborskem Pohorju ob torkih in sredah, ko lahko odjemalci Energije plus celodnevno smučarsko vozovnico kupijo za samo 23 evrov (redna cena je 39 evrov). Pri nakupu dveh smučarskih vozovnic za odrasle je tako prihranila 32 evrov. Prav tako je med zimskimi počitnicami oba otroka vpisala na smučarski tečaj in s tem prihranila 47,80 evra. Pri nakupu triurne vstopnice za savno Unispa v Mariboru je skupaj z možem prihranila dodatnih 10 evrov, saj je prejela 20-odstotni popust.

Mojca in njena družina so izmišljene osebe.

Več o dodatnih ugodnostih in aktivnostih, ki so jih deležni odjemalci Energije plus, lahko preverite tukaj ali pokličite na 080 21 15.

