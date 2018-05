Sindikat železničarjev napovedal stavke

Sindikat železničarjev Slovenije je za junij in julij v družbah SŽ - Tovorni promet, SŽ - Infrastruktura in SŽ - Potniški promet napovedal vrsto opozorilnih stavk. Od vodstva SŽ med drugim zahteva enakopravno obravnavo zaposlenih, ne glede na sindikalno pripadnost. Poziva tudi k zvišanju izhodiščne plače in spremembi plačnega sistema.

Kot so danes sporočili iz sindikata, ki ga vodi Franc Zupanc, bodo v družbi SŽ - Tovorni promet premikači in vlakovodje stavkali 12. junija med 10. in 14. uro na železniški postaji Ljubljana Zalog - ranžirna, 19. junija med 10. in 14. uro na železniški postaji Koper - tovorna, 21. junija med 12. in 16. uro na lokaciji Maribor - Tezno, 26. junija med 10. in 14. uro na železniški postaji Hodoš in 28. junija med 7. in 11. uro na železniški postaji Celje - Čret.

V družbi SŽ - Infrastruktura bodo prometniki stavkali 14. junija med 17. in 21. uro.

V SŽ - Potniški promet bodo sprevodniki in vodje vlaka stavkali 3. julija med 9. in 13. uro.

Stavke za višje plače in spremembe plačilnega sistema

Med stavkovnimi zahtevami je, da poslovodstvo Slovenskih železnic (SŽ) prekliče opozorilo članu sindikata in sveta delavcev SŽ - Potniški promet Antonu Škrajnarju, da odpravi sklepe v zvezi s kršenjem sindikalne imunitete proti Zupancu, da prepreči šikaniranje in grožnje članom sindikata s strani nekaterih članov vodstva SŽ in sindikatov, da odpravi kršitve glede odmora med delom ter da začne izvajati kongresne zahteve, ki jih je sprejel sindikat železničarjev.

Sindikat zahteva, da poslovodstvo SŽ prepreči šikaniranje in grožnje članom sindikata s strani nekaterih članov vodstva SŽ in sindikatov, da odpravi kršitve glede odmora med delom, letnih dopustov in nadurnega dela, da se takoj loti aktivnosti za zagotovitev zadostnega števila delavcev v skupini in da začne uresničevati načrt kadrov za 2018.

Sindikat železničarjev zahteva tudi izvajanje kongresnih zahtev, ki jih je že aprila sprejel sindikat železničarjev in jih poslal poslovodstvu, pa do zdaj kljub drugačnim obljubam generalnega direktorja SŽ Dušana Mesa ni bilo niti sestanka niti usklajevanj.

Vsem poslovnim partnerjem je treba zagotoviti enake delovne pogoje

Poslovodstvo SŽ naj, tako zahteva sindikat, takoj uveljavi tudi vse dogovore, ki so bili že novembra lani usklajeni s poslovodstvi odvisnih družb, prav tako pa naj dokončno in v celoti uresniči lani decembra usklajen dogovor s sindikatom železničarjev.

Sindikat od poslovodstva SŽ zahteva tudi, da vsem socialnim partnerjem brez izjem omogoča enakopravno obravnavo in enake pogoje za delo, tako na področju sindikalnega dela kot iz naslova soupravljanja.

Poslovodstvo tudi pozivajo, naj skupaj z drugimi reprezentativnimi sindikati zagotovijo med drugim zvišanje izhodiščne plače za deset odstotkov, začnejo spremembe plačnega sistema, izplačajo nagrade vsem zaposlenim ob dnevu železničarjev 2. junija v višini povprečne plače, izplačajo regres v lanski višini, zvišani za odstotek inflacije, in takoj izplačajo odškodnine za neizkoriščen del letnega dopusta za 2016.

Pozivajo tudi, da poslovodstvo zagotovi izplačilo 12 plač odpravnine ob upokojitvi, izplača posebno izplačilo delavcem, ki skupaj z beneficirano dobo dopolnijo 40 let delovne dobe v skupini SŽ, in izplačilo božičnice v lanski višini, zvišani za odstotek inflacije.