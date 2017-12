Slovenske železnice 2018 oz. 2019 iz preteklosti v sedanjost

Do leta 2023 bo vožnja z gomulkami in drugimi zastarelimi vlaki po Sloveniji preteklost, trdi predsednik uprave železnic Dušan Mes. Že prihodnje leto oziroma do začetka leta 2019 bo Slovenija dobila vsaj 25 novih, modernih vlakov, ki ne bodo več spominjali na muzej na prostem.

Januarja 2018 bo po besedah prvega moža slovenskih železnic izbran dobavitelj prvih 25 vlakov, ki bodo del celovite posodobitve voznega parka na tirih. Trenutno namreč poteka še faza izbiranja, a kot je povedal Mes, se je na razpis za nakup vlakov, ki so ga objavili 31. maja letos, prijavilo zgolj eno podjetje.

Švicarski Stadler je, kot vse kaže, edini, ki je pripravljen iti v posel s Slovenskimi železnicami in dobaviti deset dvopodnih tričlenskih, deset enopodnih štiričlenskih elektromotornih garnitur ter pet enopodnih dizelsko-elektromotornih garnitur.

Vrednost naložbe je 150 milijonov evrov, a Švicarji oziroma njihovo hčerinsko podjetje Stadler Polska vlake na razpisu ponujajo za 207,4 milijona evrov. To pa je razlog, da pogodba še ni na papirju.

Pričakovano je bilo, da se bosta na razpis prijavili vsaj še dve podjetji, ki bi lahko dobavili omenjene vlake. Govorilo se je o Bombardierju in Siemensu, ki je v preteklosti že prodal vlake Slovenskim železnicam. A ker se je prijavilo le eno podjetje, imajo železnice manj manevrskega prostora za nižanje cene.

"To bo res velika stvar za naše uporabnike, ko bomo posodobili naš park," uporabniško izkušnjo ocenjuje predsednik uprave Slovenskih železnic Dušan Mes. Foto: Bor Slana

Mes optimističen

Prvi mož železnic pa ne glede na ponudbo ostaja optimističen. Prepričan je, da bodo januarja 2018 povsem znane zadeve okoli razpisa in pogodbe ter da bo dobava vlakov mogoča zelo hitro po podpisu pogodbe. Za zdaj zgolj za 25 vlakov. A pri tem se ne bo končalo, saj napoveduje celovito prenovo voznega parka do leta 2023, ko bodo tudi dvonadstropni vlaki, kakršne v Sloveniji gledamo zgolj po televiziji, postali naša realnost.

"To bo res velika stvar za naše uporabnike, ko bomo posodobili naš park," uporabniško izkušnjo ocenjuje Mes, ki pojasni, da je posodobitev nujno potrebna in da je zdaj pravi čas za to, pa tudi denar za naložbo ni vprašljiv. Posodobitev je namreč odobrila tudi vlada Mira Cerarja.

Na območju, kjer naj bi stal nov moderen potniški in logistični center, gradbeni stroji še ne brnijo, bo pa vsaj do začetka marca tam eno izmed največjih drsališč v državi. Foto: Ana Kovač

Naložb še ni konec

Ob teh napovedih se lahko vprašamo, kaj še sledi. Prvi odgovor je na dlani. Emonika. Postajališče v središču Ljubljane, ki je bilo že pred desetimi leti predstavljeno kot osrednje železniško vozlišče srednje Evrope. Kot vemo, od velikih besed ni bilo nič. Ljubljano je prehitel Dunaj s svojo novo železniško postajo, ki je postala tako vozlišče, kot bi morala biti ljubljanska Emonika.

No, tudi glede Emonike naj bi se stvari premikale na bolje. Namesto kanadsko-madžarskega investitorja Trigranit, ki je pred desetimi leti obljubljal 14 tisoč kvadratnih metrov javno-logističnega centra z novo železniško in avtobusno postajo, veliko čakalnico, nakupovalnim središčem, zabaviščem, hotelom in parkirišči, je zdaj v zgodbo stopila družba Prime Kapital iz Bukarešte, za katero stojijo Južnoafričani. Glede novih investitorjev so vsi optimistični, a previdni pri napovedih.

Na območju, kjer naj bi stal nov moderen potniški in logistični center, gradbeni stroji še ne brnijo, bo pa vsaj do začetka marca tam eno izmed največjih drsališč v državi.