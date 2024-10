Sindikat poštnih delavcev podpira zaposlene na eni izmed ljubljanskih pošt, ki so zaradi preobremenjenosti zavrnili raznašanje reklam. Ob tem izpostavljajo, da so delovni pogoji na Pošti Slovenije iz dneva v dan bolj nevzdržni. Poudarjajo potrebo po dodatnih zaposlitvah in dodajajo, da se kljub opozorilom ne zgodi nič.

"Zavedamo se, da je nezadovoljstvo zaposlenih na Pošti Slovenije na zelo visoki ravni, in prav zato že dobro leto opozarjamo poslovodstvo na nujno potrebno ureditev delovnih pogojev," so v sporočilu za javnost zapisali v sindikatu, kjer podpirajo zaposlene na eni izmed ljubljanskih pošt, ki so zaradi preobremenjenosti zavrnili raznašanje reklam. "Zaščitili jih bomo z vsemi razpoložljivimi sredstvi," so dodali.

Popolnoma razumljivo se jim zdi, da zaposleni na poštah, kjer že tako primanjkuje delavcev in že več kot leto dni opravljajo delo za dva ali celo več zaposlenih, "izgubijo živce" ob dodatnem delu. "Že celo leto opozarjamo na nujno potrebo po dodatnih zaposlitvah, saj nekatere pošte delujejo na samem robu človeških zmogljivosti, a zgodilo se ni nič," so poudarili.

Uprava reže število zaposlenih

Kritični so do uprave, ki že eno leto zmanjšuje število zaposlenih in vztraja, da je zaposlenih v prometu na Pošti preveč. "Če k temu dodamo še dotrajan vozni park in dejstvo, da se v sredstva za delo ne vlaga skoraj nič, dobimo nevzdržno situacijo," so podčrtali.

Sindikat, kot so pojasnili, na težave opozarja že dlje časa, a jih je delodajalec ignoriral oziroma poskušal prepeljati žejne čez vodo, dokler niso zagrozili s stavko. "Takrat so v poslovodstvu sedli z nami za mizo in sklenili dogovor, po katerem smo zamrznili stavkovne aktivnosti," so spomnili, a dodali, da pol leta pozneje ugotavljajo, da se poslovodstvo dogovora ni držalo.

Sindikat: Uprava se ne drži dogovorov

"Napovedali smo, da bomo uporabili vsa sredstva sindikalnega delovanja. Nekateri s tem povezani roki že tečejo in se iztečejo 30. oktobra," so opozorili. "Zelo zgovoren je podatek, da se nam od podpisa dogovora z upravo še ni uspelo sestati. Še več, na sestanke pošiljajo podrejene zaposlene, ki jim ne dajo pooblastil za sklepanje dogovorov z nami," so še zapisali.

Poslovodstvu sporočajo, da je minil čas praznih obljub. "Pošte ne nameravamo prepustiti špekulativnemu upravljanju, ki bo z zategovanjem pasu in stiskanjem zaposlenih do poslednje kaplje znoja skušalo prikriti težave, ki bi jih morali začeti reševati takoj," so sklenili sporočilo.