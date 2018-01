Sindikalistka: Ne moremo pobrati čistilkam, da bi dvignili plače direktorjem #video

Novo leto se začenja tudi v znamenju pravega vala stavk v javnem sektorju. Vlada krivično zvišuje plače samo nekaterim, glavni povod za protestni odhod na ulico navajajo sindikati. Očitki letijo na lanski dvig plač zdravnikom, direktorjem in ravnateljem.

Video: Planet TV

Agenti in vohuni v Sovi stavkajo že nekaj časa, vendar tega seveda ne opazimo. Za 24. januar stavko napovedujejo še cariniki, kulturniki, javna uprava, veterinarji, farmacevti, za 12. februar policisti, dva dni za njimi pa pedagogi, učitelji in vzgojitelji, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Ana Jakopič: To ne gre

Glavni pogajalec javnega sektorja Jakob Počivalšek ne ovinkari: čas je, da gospodarsko rast občutijo tudi zaposleni v javnem sektorju. "Povsem neutemeljeni so očitki vlade, ko trdijo, da so zahteve sindikatov rezultat pretiranega razumevanja gospodarske rasti," je dodal.

Če je denar za nadzornike in direktorje, morajo svoje dobiti tudi preostali v javnem sektorju, poudarjajo sindikati. "Da lahko dvignemo plače direktorjem, ne moremo pobrati čistilkam, to ne gre," pa je dejala sindikalistka Ana Jakopič.

Zahtevajo obljubljeno odpravo varčevalnih ukrepov

Vlada je z dvigom plač zdravnikom, direktorjem in ravnateljem sama posegla v enotni plačni sistem, so prepričani sindikati. Za dvig plač pet tisoč zdravnikom je namenila 15 milijonov evrov.

Sindikati zato zahtevajo obljubljeno odpravo varčevalnih ukrepov. Odrekanj je bilo dovolj, so dejali.

Vlada in gasilci dosegli dogovor

So se pa stavki, kot kaže, presenetljivo odpovedali vsaj gasilci. Vlada je popustila, sindikat poklicnih gasilcev je s predlogom zadovoljen in ga je pripravljen podpisati. Plače jim bodo dvignili za dva razreda, v povprečju gre za precej manj kot 100 evrov, nekaj pa je tudi izjem. Za prihodnji teden napovedane dvodnevne gasilske stavke torej ne bo.