SIJ zapira del proizvodnje, čez noč brez dela vsaj 30 ljudi #video

Slovenska industrija jekla bo sredi aprila zaustavila proizvodnjo v hčerinski družbi SIJ Elektroda. Razlog za prostovoljno likvidacijo družbe je pet let poslovanja z izgubo, poudarjajo v SIJ. V sindikatu KNSS Gorenjske regije so nad odločitvijo presenečeni, predvsem pa so nezadovoljni z načinom, kako so zaposleni izvedeli za zaprtje.