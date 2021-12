Nekdanja slovenska veleposlanica v Nemčiji in Švici Marta Kos, ki zdaj živi razpeta med Slovenijo in Švico.

Nekdanja slovenska veleposlanica v Nemčiji in Švici Marta Kos, ki zdaj živi razpeta med Slovenijo in Švico. Foto: STA

V kateri državi si državljani lahko privoščijo največ? V zadnjih letih so predvsem statistiki iskali odgovor na različne načine, trenutno pa je prevladal statistični kazalnik "dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči". Ta se izračuna na podlagi cen blaga in storitev, ki jih ljudje dejansko kupijo in uporabljajo, podatki pa so izraženi v standardih kupne moči.

Podatki razkrivajo veliko razliko med Slovenijo in Švico

Dejanska individualna potrošnja (DIP) na prebivalca v standardih kupne moči (SKM) je bila v Sloveniji v letu 2020 za 20 odstotkov nižja od povprečja v Evropski uniji, razkrivajo podatki statističnega urada. V Švici je bila medtem višja za 23 odstotkov, kar pomeni, da znaša razlika med Slovenijo in Švico več kot 40 odstotnih točk. Med članicami EU so si v lanskem letu lahko največ privoščili v Luksemburgu (31 odstotkov več od povprečja v EU) in Nemčiji (23 odstotkov več od povprečja v EU).

Foto: Statistični urad Republike Slovenije

Tudi pri BDP Slovenija veliko slabše

Pogosto pa se za primerjavo življenja v dveh državah uporablja tudi statistični kazalnik BDP na prebivalca v SKM, ki je v osnovi merilo gospodarske razvitosti držav. Kot so zapisali pri statističnem uradu, je položaj držav glede na ta kazalnik podoben kot pri kazalniku DIP na prebivalca v SKM, vendar so razlike med državami bistveno večje. Medtem ko Švica presega povprečje EU za 60 odstotkov, pa je Slovenija na 89 odstotkih povprečja EU. Sloveniji sta bili po vrednosti tega kazalnika v letu 2020 najbližji članici Ciper in Litva (obe sta dosegli 87 odstotkov povprečja v EU-27), so zapisali pri statističnem uradu.