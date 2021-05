Severna Makedonija proti EU: poganja še letos?

Zunanji ministri Slovenije Anže Logar, Češke Jakub Kulhanek in Avstrije Alexander Schallenberg so danes v Skopju izrazili podporo Severni Makedoniji na njeni poti v Evropsko unijo.

"Veseli me, da sem danes skupaj z zunanjima ministroma Avstrije in Češke iz skupine Central5 v Skopju. Storili bomo vse, da pomagamo Severni Makedoniji na njeni evropski poti," je slovensko zunanje ministrstvo Logarjeve besede povzelo na Twitterju.

Vodja slovenske diplomacije je ob tem na skupni novinarski konferenci s Kulhanekom, Schallenbergom in Osmanijem dejal, da bo širitev unije na Zahodni Balkan ena od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta.

Oktobra v Sloveniji neformalni vrh EU-Zahodni Balkan

Povedal je, da bo Slovenija oktobra gostila neformalni vrh EU-Zahodni Balkan. Cilj je, da bi v prihodnje pripravili tudi redni vrh, je dejal Logar. "Ne gre samo za Zahodni Balkan, ampak za Evropo."

Schallenberg je dejal, da glede tega polaga "velike upe" v slovensko predsedovanje, in obljubil podporo Sloveniji na tem področju. Podprl pa je tudi napore trenutnega portugalskega predsedstva Svetu EU na področju širitve.

"Ta skupna pot je zelo močno sporočilo naše polne podpore prizadevanjem Severne Makedonije na njeni poti v EU," je dejal. Pristopna pogajanja s Severno Makedonijo bi se morala po njegovih besedah že zdavnaj začeti. Skopje pa si to tudi zasluži, je menil. "Čimprejšnji začetek mora biti prednostna naloga EU," je poudaril.

Zunanji minister Logar: "Ne gre samo za Zahodni Balkan, ampak za Evropo." Foto: STA

“Čustva in retoriko pustiti ob strani …”

Glede bolgarske blokade začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo je avstrijski zunanji minister povedal, da imajo vse države članice tudi med samimi pogajanji priložnost, da se v kritičnih točkah oglasijo. "Čustva in retoriko je treba pustiti ob strani, potrebujemo dogovor, želimo dogovor," je dejal.

Severno Makedonijo je podprl tudi češki minister Kulhanek. "Severna Makedonija sodi v EU," je zapisal na Twitterju.

Začetek poganj že poleti

Makedonski zunanji minister Osmani se je kolegom iz članic unije zahvalil za podporo. "Avstrija, Češka in Slovenija so zavezane sodelovanju, da bi olajšale širitveni proces EU in da bi Severna Makedonija šla skozi in zaključila svoja pristopna pogajanja. Strinjali smo se, da uporabimo vsa svoja sredstva zdaj in odločno ukrepamo. Vsakršna nadaljnja odložitev bo, kot vemo, povzročila ogromno škodo," je tvitnil.

"Začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo poleti bo pomembna priložnost za potrditev tega, da je prihodnost celotne regije v EU. Uspeh Severne Makedonije bi pomenil, da uspeva Evropa kot celota. Poudaril je še, da je širitev EU geostrateška naložba v evropsko varnost in blaginjo.

Logar, Kulhanek in Schallenberg imajo danes na programu tudi srečanje z makedonskim premierjem Zoranom Zaevom in predsednikom države Stevom Pendarovskim. Že danes se bodo predvidoma odpravili v Tirano, kjer se bodo v nedeljo sestali z albansko zunanjo ministrico Olto Xhacko, premierjem Edijem Ramo in predsednikom države Ilirjem Meto.