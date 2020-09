Serijski goljuf iz Slovenije Madžarom pobral denar, mask pa ni dostavil

"Zaradi nujnosti dobave in vseh ostalih okoliščin v zvezi z dobavo zaščitne opreme na svetovnem trgu je osumljeni od oškodovanca zahteval celotno vnaprejšnje plačilo, vendar mask ni nikoli dobavil. Ugotovili so, da osumljeni mask ni imel namena nikoli dobaviti, da je oškodovancu posredoval tudi v celoti ponarejeno dokumentacijo in ga s tem zapeljal, da mu je nakazal 100-odstotni avans," so sporočili s PU Maribor.

Teče mu pogojna kazen

Kriminalisti so ugotovili, da je dejanja osumljeni večkratni storilec istovrstnih kaznivih dejanj in da je bil za nekatera kazniva dejanja že pravnomočno obsojen, prav tako pa so ugotovili, da je navedeno kaznivo dejanje storil v času trajanja pravnomočne pogojne kazni, so še zapisali. Med preiskovanjem navedenega kaznivega dejanja so kriminalisti prav tako ugotovili, da je isti storilec v času trajanja pogojne kazni dodatno izvršil še dve kaznivi dejanji goljufije in dve kaznivi dejanji ponarejanja listin na način, da se je oškodovanim osebam lažno predstavljal kot oseba, ki lahko uredi nepovratna sredstva enega izmed skladov v Sloveniji.

Oškodovanci so mu na podlagi ponarejene dokumentacije verjeli in mu zato v zmoti, v škodo svojega premoženja, izročili večje vsote denarja, ki ga kljub večkratnim pozivom oškodovancev ni vrnil in jim je neprestano lažno zatrjeval, da bo nepovratna sredstva enega izmed skladov v Sloveniji uredil, so še zapisali.

Foto: Siol.net

Storilec izkoriščal stisko in težak položaj ljudi

Kot so še dodali na PU Maribor, je isti storilec izvršil tudi kaznivo dejanje goljufije na način, da je z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto oškodovanca, da mu je ta v obliki posojila izročil večjo vsoto denarja, nato pa tega kljub večkratnim pozivom oškodovanca ni vrnil. "Kot posebno oteževalno okoliščino je treba omeniti naše ugotovljeno dejstvo, da je storilec izkoriščal stisko in težak položaj ljudi, v katerem so se znašli," so še zapisali.

Pridobil si je dobrih 88 tisočakov

Storilec je utemeljeno osumljen treh kaznivih dejanj goljufije, dveh kaznivih dejanj ponarejanja listin ter enega kaznivega dejanja poslovne goljufije. Kot so še zapisali policisti, je za kvalificirano obliko kaznivega dejanja goljufije zagrožena kazen od 1 do 8 let zapora, za kaznivo dejanje poslovne goljufije zapor do petih let, kaznivo dejanje ponarejanja listin pa se kaznuje z zaporom do dveh let.

Z navedenimi kaznivimi dejanji si je storilec pridobil 88.067 evrov premoženjske koristi in oškodoval štiri oškodovance, so še dodali. Kriminalisti so osumljenca pridržali, po opravljenem policijskem pridržanju pa so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.