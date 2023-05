Šefa največjega trgovca z zdravili v državi naj bi izsiljevali

Kot smo že poročali, naj bi neznanci Hienga ustrahovali, nekateri pa so z njim poskušali tudi fizično obračunati.

Neuradno je osumljeni nekdanji Salusov dobavitelj

Žiga Hieng je dogodek prijavil policiji, ki je za omenjeni portal povedala, da so glede te zadeve Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani kazensko ovadili znanega osumljenca. Osumljen je kaznivega dejanja izsiljevanja, za katero je predvidenih do pet let zaporne kazni. Drugih podrobnosti niso hoteli razkriti.

Kdo je osumljenec, uradno ni mogoče izvedeti, neuradno pa gre za lastnika in zastopnika enega od nekdanjih Salusovih dobaviteljev, ki naj bi bil navzoč pri napadu, Hieng pa naj bi ga tudi prepoznal. Gre za podjetje, ki je v Sloveniji tržilo eno od prehranskih dopolnil. Kot še poroča omenjeni portal, te informacije potrjuje tudi podatek, da je policija preiskavo končala izjemno hitro.

Salus je sicer največji trgovec z zdravili in medicinskimi pripomočki v državi. Njegovi kupci so vsi členi domače zdravstvene verige: od bolnišnic in zdravstvenih domov do lekarn. Posluje tudi z ministrstvom za zdravje. Med epidemijo covid-19 mu je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prepustil vso logistiko, povezano z dostavo, prepakiranjem in pobiranjem ostankov cepiv.