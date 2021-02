Se v torek obeta odprtje večine trgovin?

Vlada je na današnjem sestanku s predstavniki gospodarskih zbornic na Brdu pri Kranju napovedala sprostitev večine gospodarskih dejavnosti, vendar pod pogojem, da bodo zaposleni najmanj enkrat tedensko opravili test na okužbo z novim koronavirusom, je za STA povedal predsednik OZS Branko Meh. V to so zajete tudi trgovine s tehničnim in tekstilnim blagom. Predstavniki gospodarstva so z dogovorjenim zadovoljni.

"Odpira se glavnina dejavnosti, vendar pod pogojem, da se morajo vsi zaposleni, ki so v stiku s strankami, najmanj enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom," je dejal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Meh. Za stranke testiranje ne bo pogoj.

Celotna država ena regija

Premier Janez Janša je včeraj napovedal odprtje vrtcev in šol do tretjega razreda po celotni Sloveniji. Foto: STA Vlada je sicer včeraj sprejela, da bo pri sprejemanju ukrepov za omejitev širjenja epidemije zajemala celotno državo kot eno regijo. Ta je zdaj obarvana rdeče. Za prehod v oranžno fazo morata biti izpolnjena dva pogoja. Število hospitaliziranih oseb mora biti nižje od 1000, kar smo dosegli včeraj, ob tem pa mora biti povprečje dnevno potrjenih okužb v zadnjih sedmih dneh prav tako nižje od tisoč. Po podatkih NIJZ je včeraj povprečje znašalo 1.179.

Za torek je tako predvideno odpiranja šol za vse učence prve triade po Sloveniji, predšolski otroci pa se bodo vrnili v vrtce.

Na drugi strani pa še vedno ostaja v veljavi omejitev prehajanja občinskih in regijskih mej. Sproščanje tega ukrepa je predvideno v oranžni fazi.

Veselim, da so prisluhnili številnim opozorilom

Po sestanku so bili predstavniki gospodarstva z dogovorjenim zadovoljni, je dejal Meh. Veseli jih, da je vlada prisluhnila številnim opozorilom, da zaprte dejavnosti niso viri okužb, ter da se pojavljata delo na črno in nelojalna konkurenca, poroča STA.

Morebitno dodatno sproščanje ali ponovno zaostrovanje pogojev v prihodnjih tednih bosta odvisna od epidemiološke slike, je še dodal.

Za odprtje se je zavzemal tudi Počivalšek

Na ponoven začetek obratovanja v panogah, ki so zaradi covid-19 zaprte, se je zavzemal tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. "Gospodarstvo je pripravljeno na začetek obratovanja v panogah, ki so zaradi covid-19 zaprte. Ob spoštovanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje lahko to počnejo varno, zato se zavzemam za pospešeno odpiranje dejavnosti, kajti naši obrtniki, trgovci si želijo delati. Verjamem v njihovo odgovornost in spoštovanje preventivnih ukrepov," je dejal na popoldanski novinarski konferenci na Brdu pri Kranju.

Pri tem je poudaril, da pa ne smejo spregledati, da smo še globoko v epidemiološki krizi, in "da bi odpiranje vsevprek naredilo več škode kot koristi".

V rdeči fazi so lahko poleg trgovin z živili, lekarn, bencinskih servisov, kmetijskih trgovin in še nekaterih izjem trenutno odprte tudi specializirane prodajalne z otroškim programom, vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice ter delavnice za popravilo koles, pa tudi knjižnice, muzeji in galerije, ob testiranju so lahko odprta tudi smučišča.