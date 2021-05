Še tretja dijakinja pred sodnikom zaradi shoda za vrnitev v šolske klopi

Tako kot na predhodnih dveh narokih je zagovornik mladoletnih dijakov, obdolženih kršitve določil zakona o nalezljivih boleznih, Dino Bauk tudi danes predlagal ustavitev prekrškovnega postopka iz razloga smotrnosti, saj je po njegovih besedah v vseh treh primerih v resnici šlo za poskus sankcioniranja dijakov zaradi izražanja stališč, ne zbiranja.

"Sodnik je prisluhnil našim argumentom, o svoji odločitvi pa nas bo obvestil pisno," je odvetnik povedal ob odhodu s sodišča, pred katerim se je tako kot ob prejšnjih narokih znova zbrala manjša skupina ljudi, da bi izrazila podporo omenjenim dijakom.

Popisali samo tiste udeležence, ki so izražali svoja stališča

Bauk je ponovil, da so policisti na shodu 9. februarja popisali samo tiste udeležence, ki so izražali svoja stališča. "Jasno je, da je šlo za represijo nad izražanjem mnenj. Torej se poskuša preprečevati širjenje mnenj, ne pa širjenje virusa. Ker za zadnje na tistem shodu ni bilo pogojev, saj je dogodek potekal na prostem, dijaki so vzdrževali predpisano medsebojno razdaljo in nosili so maske," je še povedal odvetnik.

Poudaril je, da je prekrškovni postopek zoper mladoletnike namenjen vzgojnim ukrepom. "Ta postopek je absurden, saj v vseh treh primerih govorimo o najboljših dijakinjah in dijakih te generacije. Ni nobene potrebe, niti ta država nima nobene moralne avtoritete glede na ravnanje predstavnikov njenih oblasti, da kakorkoli vzgojno nastopa do teh treh gimnazijcev," je dejal Bauk.

Dijakinja sama spisala svoj zagovor

Dijakinja je sama spisala svoj zagovor pred sodiščem. Kot je povedala v izjavi za medije pred sodnim poslopjem, je tako kot preostala dva dijaka poskušala poudariti, da je bilo njihovo ravnanje februarja upravičeno. "Ni nam žal, da smo izrazili svoje mnenje," je dejala.

V primeru njenih dveh sošolcev, ki sta zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih stopila pred sodnika za prekrške aprila, je sodišče ustavilo prekrškovni postopek, saj je ugotovilo, da sta mladoletnika na mirnem shodu in ob upoštevanju vseh varovalnih ukrepov zgolj opozarjala na nevzdržnost in nesorazmernost omejevanja pravice do izobraževanja.

Na mirnem shodu na mariborskem Trgu svobode 9. februarja, s katerim so dijaki zahtevali vrnitev v šolske klopi, so policisti zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih odredili šestim osebam globo v višini 400 evrov. Trije pa so zato, ker so bili mladoletni, prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške. Vsi trije so dijaki II. gimnazije Maribor. O njihovih primerih sodijo različni sodniki.