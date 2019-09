Še pred gradnjo: za študije o jedrski elektrarni porabili 16 milijonov evrov #video

Državno podjetje Gen energija je med letoma 2006 in 2016 v povezavi z drugim blokom nuklearke namreč naročilo kar 122 študij v skupni vrednosti 16 milijonov evrov. Od tega 10 milijonov brez postopkov javnega naročanja. Za študije, ki so obležale v predalih.

16 milijonov evrov, s tem denarjem bi vsem slovenskim osnovnošolcem, teh je vsako leto okoli 185 tisoč, lahko pol leta plačevali malico, so poročali v oddaji Planet 18. A denar je iz državne energetske oaze v Krškem odtekal brez vseh pravil.

Prvi revizor Tomaž Vesel je za Planet o tem, ali je na sledi korupciji in pranju denarja, dejal: "Res se v njih pojavlja nekaj izvajalcev, ki so pogosti izvajalci študij. Vendar pri kaznivih dejanjih ne gre samo za občutke, ampak dejstva in dokaze." Vesel je napovedal, da bo več znanega čez dva do tri tedne.

Kar deset energetskih milijonov je iz Gena odteklo brez vseh pravil o javnem naročanju, pri tem so vodilni izigrali tudi nadzorni svet.

Študije naročale različne vlade

Foto: STA Študije, naročene v obdobju vlad Janeza Janše, Boruta Pahorja in Alenke Bratušek, pomenijo kar 80 odstotkov vseh, v znesku skoraj 13 milijonov evrov. Kljub temu nobena vlada tega ni presekala s prižigom zelene luči za gradnjo drugega bloka. Denar zanj pa kar odteka.

"Če pogledate, dobički v elektroenergetiki, v distribuciji pa sploh, niso velike vsote, je pa tok denarja velik, marsikakšna drobtinica pade, malo po malo," je razlagal Peter Novak, energetski strokovnjak.

Novak: Gradnja nove jedrske elektrarne je preuranjena

Svetovne napovedi kažejo, da je jedrska energija v zatonu. ZDA, Francija, Nemčija in Švica - jedrska energija postaja nekonkurenčna drugim virom.

"Mislim, da je kupiti jedrsko elektrarno za dve milijardi evrov preuranjeno," je menil Novak. Kot je dodal Vesel, se odločitve o energijski prihodnosti Slovenije prelagajo z vlade na vlado.