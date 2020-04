Ali vladi grozi konstruktivna nezaupnica?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je dejal, da je po četrtkovih razkritjih glede dobav zaščitne in druge medicinske opreme , potrebne v epidemiji covida-19, pričakoval odstop ministrov Zdravka Počivalška in Mateja Tonina. Ker nista odstopila, je zdaj mogoča interpelacija vlade oziroma konstruktivna nezaupnica, piše STA.

Prvak LMŠ Marjan Šarec je nezaupnico zoper gospodarskega ministra Počivalška napovedal včeraj. Počivalšek je danes na novinarski konferenci sicer zavrnil očitke o lobiranju in pritiskih za izbiro posameznih dobaviteljev opreme, o katerih je v četrtkovi oddaji Tarča govoril zaposleni zavoda za blagovne rezerve. Ponudbe je pregledovala medresorska skupina, podpisoval pa zavod za blagovne rezerve, je izpostavil in dodal, da so od zavoda zgolj zahtevali, da čim prej realizira že podpisane pogodbe. Ob tem je ocenil, da je bila vlada pri nabavi opreme uspešna, poroča STA.

Sledi pogovor s poslanskimi skupinami opozicije

Foto: STA Obrambni minister Matej Tonin pa je v pogovoru za spletni portal Domovina dejal, da relacij med zavodom za blagovne rezerve in gospodarskim ministrstvom ni poznal, želi pa si, da preiskave očitkov o nepravilnostih in pritiskih pri nabavi opreme čim prej stečejo.

Golubović je sicer napovedal, da se bodo o nadaljnjih korakih pogovorili s poslanskimi skupinami opozicije, poroča STA.

Ustava v 116. členu določa, da lahko DZ izglasuje nezaupnico vladi le tako, da na predlog najmanj deset poslancev z večino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade.