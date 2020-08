Še naprej bo vroče, s pogostimi plohami in nevihtami

Danes bo sprva še deloma sončno, sredi dneva, popoldne in v noči na soboto pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Možni bodo krajevni nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Jutri dopoldne se bo od zahoda jasnilo, na vzhodu bodo zjutraj še možne manjše krajevne padavine. Popoldne bo delno jasno, v notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno s kakšno popoldansko ploho ali nevihto, še napovedujejo vremenoslovci.

Podrobnejšo vremensko napoved preberite na vreme.siol.net.