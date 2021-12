Še en dan megla in oblaki, že v petek sprememba temperature

Četrtek bo delno jasen z zmerno oblačnostjo, na vzhodu bo občasno pretežno oblačno. Temperature se bodo čez gibale med 2 in 6 stopinjami Celzija, na Primorskem bo do 12 stopinj Celzija.

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu občasno pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, ki bo pozno zvečer ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, kaže napoved Agencije za okolje.

V sosednjih pokrajinah bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Ponekod po nižinah bo megla. Ob severnem Jadranu bo še pihala burja.

V petek ponekod megla večji del dneva in nekoliko topleje

Petkova napoved je delno jasno vreme, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1 na obali do 3, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj Celzija. Tudi v sosednjih pokrajinah bo jutri delno jasno, zjutraj bo po nižinah megla. Nad morjem se lahko ponekod pojavi nizka oblačnost.