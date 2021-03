Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po sredini odločitvi vlade, da se v ponedeljek v šole vrnejo vsi dijaki, naj bi pristojni danes predstavili podrobnosti režima v šolah. Na današnji seji pa naj bi vlada obravnavala spremembe režima pri prehodu meje in po napovedi ministra Aleša Hojsa za POP TV tudi možnost odprtja teras lokalov v zasavski in posavski regiji.

Vlada je v sredo odločila, da se v šole v ponedeljek vračajo tudi dijaki prvih treh letnikov, ki so se do zdaj izobraževali na daljavo. Odločila je še, da bodo maske tudi v matičnih učilnicah obvezne tako za učitelje kot dijake in učence od vključno 6. razreda, navaja STA.

Polovica dijakov v šoli, druga doma

Danes pa bo uradno znano, ali bo pouk potekal po modelu C, kar pomeni, da se polovica dijakov en teden šola v šoli, druga polovica pa na daljavo, naslednji teden pa se zamenjajo. Tako je vladi namreč predlagala strokovna svetovalna skupina, poroča STA.

Zaostritev nadzora na meji

Vlada je v sredo sicer podaljšala omejitve zbiranja in gibanja, ni pa še odločila, kako bo po novem z režimom na mejah. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je sicer v ponedeljek v DZ napovedal, da bi lahko prišlo do precejšnjih zaostritev nadzora na meji.

Se bodo v dveh regijah odprle terase lokalov?

V sredini oddaji 24ur zvečer pa je povedal, da bo vlada že jutri na pobudo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška obravnavala predlog, da bi se v dveh regijah, ki sta po epidemioloških kazalcih že porumeneli, gre za zasavsko in posavsko regijo, odprli terase gostinskih lokalov v popoldanskem času. "Tudi stroka je temu deloma naklonjena, želijo pa, da se napišejo natančni predpisi, kako bi to izvajali," je dejal Hojs po navedbah STA.

Vlada bo danes sicer obravnavala tudi nekaj zakonskih predlogov. Med drugim naj bi opravila prvo obravnavo novele zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ter potrdila predlog zakona o bančništvu. Na dnevnem redu pa je tudi predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu, s katerimi se področje varstva prikritih vojnih grobišč z gospodarskega seli v pristojnost obrambnega ministrstva. V okviru slednjega pa je predvidena tudi ustanovitev uprave za vojaško dediščino, kot organa v sestavi ministrstva, izhaja iz vladnih gradiv.