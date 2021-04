SDS ostaja vodilna stranka, SD navzdol, vzpon LMŠ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največja vladna stranka SDS ohranja primat med volivci. Med opredeljenimi uživa 31,6-odstotno podporo, sledijo ji Socialni demokrati in LMŠ. Medtem ko je podpora SD precej upadla, je podpora LMŠ za podoben delež zrasla.

Če bi bile volitve to nedeljo, bi med opredeljenimi volivci slavila stranka SDS, ki bi prejela 31,6 odstotka glasov. Na drugem mestu bi se znašli Socialni demokrati (SD), ki bi jih volilo 17,9 odstotka volivcev, sledila bi Lista Marjana Šarca (LMŠ) s 17 odstotki glasov in Levica z 10,1 odstotka glasov, je pokazala javnomnenjska anketa, ki jo je med 12. in 14. aprilom za Nova24TV opravila agencija Parsifal. 36,6 odstotka volivcev je po tej raziskavi trenutno neopredeljenih.

Nova Slovenija (NSi) se je znašla na petem mestu, volilo bi jo namreč 6,5 odstotka glasov. Parlamentarni štiriodstotni prag bi po tej raziskavi prestopile tudi stranka SAB s 4,1 odstotka glasov in združeni Slovenska ljudska stranka in Nova ljudska stranka Slovenije.

Stranke SNS, DeSUS, Pirati, SMC in Dobra država ne bi dobile poslanskih sedežev. Vladno SMC Zdravka Počivalška bi volilo le 1,1 odstotka vprašanih.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah agencij Parsifal za Nova24TV, Mediana za POP TV in Delo ter Ninamedia za Večer in Dnevnik.

V primerjavi s prejšnjim merjenjem Parsifalove raziskave izpred meseca dni se je podpora SDS znižala za 1,8 odstotne točke. Precejšen upad je utrpela tudi SD Tanje Fajon - 4,5 odstotne točke. Se je pa Šarčevi LMŠ podpora zvišala za 4,6 odstotne točke.

Za skoraj dve odstotni točki je nižja podpora Levici. Podpora NSi ostaja praktično nespremenjena.