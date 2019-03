SDS in SLS na evropske volitve s skupno listo

Za petek in soboto so napovedana razkritja list za evropske volitve še nekaterih strank. Ob tem sta za presenečenje poskrbeli SDS in SLS, ki imata po poročanju TVS na mizi predlog za skupno listo. Na listi bi bil tudi kandidat NLS. S presenečenjem pa naj v bi v petek postregli tudi v SAB, saj naj bi bila nosilka liste Angelika Mlinar.

V zadnjih dneh, tudi danes, so potekali intenzivni pogovori na ravni vodstev SLS in SDS, je poročala Televizija Slovenija (TVS). V SDS in SLS pa so jim po pogovorih potrdili možnost oblikovanja skupne liste. Predsednik SLS Marjan Podobnik je za televizijo potrdil, da sta se s prvakom SDS Janezom Janšo že dogovorila o večini vprašanj. Predsednika obeh strank bosta organom svojih strank v petek in soboto zjutraj tako predlagala, da stranki na volitvah nastopita s skupno listo. Tudi kandidate naj bi predstavili v soboto.

"Verjamem, da bodo tudi organi strank to potrdili," je dejal Podobnik. Pojasnil je, da bo zanesljivo kandidat na tej skupni listi njihov aktualni evroposlanec Franci Bogovič, glede na dogovor SLS z NLS o sodelovanju na volitvah pa je najverjetnejši drugi kandidat Franc Kangler. O dogovoru z Zelenimi Slovenije ni govoril.

Janša ne bo kandidiral

Prva tri mesta na listi naj bi vendarle zasedli dosedanji evropski poslanci SDS Romana Tomc, Milan Zver in Patricija Šulin (ne nujno v tem vrstnem redu). Najverjetneje bo Bogovič uvrščen na četrto mesto. Cilj obeh strank so vsaj trije mandati, je še poročala TVS, ki je dodala, da prvaka SDS zagotovo ne bo na listi.

Televizija je ob tem še ocenila, da bi lahko bil motiv za sodelovanje skrb o preveliki razpršenosti glasov na desnici, tudi po ustanovitvi nove stranke Dom. Prvak SDS Janša je te dni na Twitterju zapisal: "Legitimno, vendar škodljivo! DOM - Domovinska liga je nastala tik pred evropskimi volitvami. Vstopni prag za Evropski parlament je med 8 in 12 odstotki glasov. Sami presodite, komu koristijo in komu škodijo."

Avstrijska evroposlanka na listi pri Bratuškovi

Že v petek pa bodo predstavili svojo listo v stranki SAB. Kot je poročala POP TV, bo nosilka liste zamejska Slovenka in trenutna avstrijska evroposlanka Angelika Mlinar.