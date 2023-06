SDS bo vložila interpelacijo zoper ministra za zdravje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zaradi vedno slabših razmer v zdravstvu ter serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju ministra za zdravje in predsednika vlade, bo poslanska skupina Slovenske demokratske stranke še ta teden vložila interpelacijo zoper ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana," so napovedali v sporočilu za javnost.

Zapisali so še, da s tem želijo pospešiti razpravo o realnosti koalicijskih obljub ter sposobnosti aktualne vlade za reševanje največjih težav v državi.