SD obravnava osnutek volilnega programa

Konferenca SD danes obravnava osnutek volilnega programa z naslovom Nov začetek - Program velikih sprememb za razvojno desetletje do leta 2030, o katerem bodo v naslednjih mesecih razpravljali s strokovnjaki, civilno družbo, sindikati in gospodarstvom. Kot je izpostavila predsednica stranke Tanja Fajon, programski osnutek upošteva ideje, pričakovanja in bojazni ljudi, ki so jih slišali med obiski po državi.

Njihov program temelji na finančnih izračunih, v ospredje pa postavlja varnost prebivalcev z dostopnim in kakovostnim javnim zdravstvom, dvigom dodane vrednosti gospodarstva za višje plače, socialno varnostjo za vse, mlade, družine, delavce in starejše, varnim in pravičnim prehodom v podnebno nevtralno družbo ter z demokratično in pravno državo, je naštela predsednica SD.

Foto: STA

Ocenjujejo, da je javno zdravstvo treba okrepiti na raven, da bodo vsi prebivalci ne glede na razmere deležni dostopne, enakopravne in kakovostne obravnave ter zdravljenja. Zato predlagajo 30-dnevni rok za specialistični pregled, višje plačilo za medicinske sestre in posebno skrb za duševno zdravje mladih.

Minimalna plača vsaj 800 evrov neto, pokojnina vsaj 700 evrov neto

"Kajti samo zdravi ljudje lahko delajo in ustvarjajo. Hočemo gospodarstvo in delo po meri ljudi," je dejala Tanja Fajon. Poleg ukrepov za višjo dodano vrednost gospodarstva in višje plače v svojem programu predlagajo tudi dvig minimalne plače na vsaj 800 evrov neto in postopno skrajšanje delovnega časa na 32 ur tedensko. "Prekarno delo kot enega največjih izkoriščevalcev predvsem mladih želimo iztrebiti z enotno pogodbo o zaposlitvi. Fleksibilnost se ne sme splačati, fleksibilnost se mora plačati," je poudarila.

Foto: STA

Izpostavila je tudi "zelo konkretne in finančno podprte predloge" za zagotavljanje socialne varnosti: od minimalne pokojnine v višini 700 evrov neto, varstvenega dodatka upokojencem z najnižjimi pokojninami in novih kapacitet v domovih za starejše do brezplačnega vrtca in novih študentskih postelj.

Zmanjšanje emisij bi v SD dosegli z vlaganjem v obnovljive, zelene vire energije, izgradnjo hitre železnice od Maribora do Kopra, izboljšanjem primestnih in mestnih železniških povezav in brezplačnim prevozom na mestnih avtobusih. Proti energetski revščini ob povišanih cenah energentov predlagajo energetsko kapico. "Ne zaupam trgu, da bo zaščitil ljudi. Imamo pa državo, ki mora zaščiti ljudi," je dejala Tanja Fajon.