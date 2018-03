SD in DeSUS za predčasne volitve

Vodja poslancev SD Matjaž Han se po odstopu premierja Mira Cerarja zavzema za predčasne volitve v DZ in za čim prejšnje oblikovanje nove operativne vlade. V izjavi novinarjem e glede projektov v tem času izpostavil, da je potrebna preudarnost, predvsem pa da morajo stranke gledati na ljudi in iti na volitve z realnimi obljubami.

Dogovor s sindikati bo moral počakati

Foto: Ana Kovač Han ocenjuje, da se težavam v javnem sektorju ne bodo mogli izogniti, a po njegovem mnenju sedanja vlada ne more skleniti dogovora s sindikati, pač pa je treba to preložiti na prihodnjo vlado. Tudi sicer opozarja na preudarnost. Spomnil je na arbitražo, pri čemer se je s Hrvati in Evropsko komisijo treba pogovarjati, ter na problem okoli NLB. "Vse ostalo lahko mesec ali mesec in pol počaka," je prepričan Han.

Zakon o drugem tiru morda ne bo več potreben

Po tistem, ko je vrhovno sodišče razveljavilo izid referenduma o zakonu o drugem tiru, je Han ponovil sredino stališče, da ta vlada tega projekta ne bo izpeljala. Zato ga je treba prepustiti novi vladi, ki bo imela glede tega svojo idejo. V tem primeru obstoječi zakon o drugem tiru ni več potreben, je ocenil vodja poslancev SD.

SD ne bo podprla novega mandatarja

Spomnil je, da se bo DZ predvidoma v ponedeljek seznanil s Cerarjevim odstopom, sledili bodo pogovori pri predsedniku republike Borutu Pahorju, kjer pa bo stranka SD povedala, da ne bodo podprli morebitnega predloga za novega mandatarja. Han tudi upa, da se ne bo pojavil kakšen predlog za tehničnega mandatarja. "Potem lahko pridemo do predčasnih volitev, ki pa so lahko dva ali tri tedne oz. največ mesec dni prej kot bi bile možne redne," je povedal in ocenil, da se bo predsednik republike odpovedal nameri, da bi že v petek razglasil datuma rednih volitev.

Tudi DeSUS za predčasne volitve

Tudi vodja poslancev DeSUS Franc Jurša se po odstopu Cerarja zavzema za čimprejšnje, predčasne volitve v DZ, da bo nova vlada lahko reševala pomembna odprta vprašanja.

"Koalicije že nekaj časa ni"

Cerarjev odstop je Jurša ocenil kot marketinški korak, saj je po njegovem mnenju ugotovil, da "v lastnih ministrih nima dovolj vetra".

Foto: Tamino Petelinšek/STA To je v današnji izjavi v DZ označil za pravo potezo, če je premier in predsednik SMC ugotovil, da naprej ne more več. Sicer pa si Jurša ne predstavlja, kako bi Cerarjeva vlada zdaj reševala odprte pomembne projekte, saj da koalicije že nekaj časa ni in je vprašanje, če se lahko "nekaj pametnega sploh še sprejme".

Jurši tudi v tretje ne bo uspelo

Jurša je spomnil, da je že tretji mandat v DZ in da je prva dva končal predčasno. Želi si, da bi aktualnega izpeljali do konca, "a sedaj te možnosti ne vidim in si želim, da bi bile volitve v DZ čim prej". Po njegovih navedbah je sicer vprašanje, ali lahko postopek predčasnih volitev steče prej kot za redne.

DeSUS novega mandatarja ne bo predlagal

Zagotovil je, da DeSUS po Cerarjevem odstopu v prihajajočih postopkih zagotovo ne bo predlagala mandatarja, glede na to, da je časa do volitev zelo malo, pa meni, da tega tudi druge stranke ne bodo storile.

Vodja poslancev DeSUS je dejal, da kot koalicijski partnerji prevzemajo določeno odgovornost za razmere na različnih področjih, na primer v zdravstvu, vendar odgovornost, ki je sorazmerna z njihovimi glasovi oz. močjo v vladi. Spomnil je, da jih je SMC pri nekaterih zadevah preglasovala in s koalicijsko SD niso mogli vplivati na odločitve, denimo glede dviga plač direktorjem v javnih zavodih. Za to odgovornosti ne morejo prevzeti.



So pa vendarle dvakrat v DZ podprli ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc ter še ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča. Jurša je spomnil, da so Kolar Celarčevo podprli s pogoji, ki pa jih ni izpolnila. V ozadju pa je bilo po njegovih navedbah "stališče predsednika vlade, da bo ponudil svoj odstop, če te podpore koalicijskih partnerjev ne bo". "Glede na to, da smo vedno bili zagovorniki politične stabilnosti, smo preprosto verjeli premierju, da se bo v prihodnosti z odločitvami ministrice stanje na področju zdravstva izboljšalo," je dodal.



Po tistem, ko je vrhovno sodišče razveljavilo izid referenduma, je Jurša danes spomnil na podporo DeSUS drugemu tiru. Vendar je poudaril oceno stranke, da bi projekt lahko izpeljali tudi brez zakona. Na vprašanje, ali bi bilo prav zakon zdaj razveljaviti, je odgovoril, da je treba počakati na odločitev vlade.

Sicer pa se je Cerar po Hanovem mnenju verjetno odločil za odstop tudi zato, ker je bil razočaran nad nekaterimi, verjetno tudi svojimi, odločitvami v vladi. Spomnil je, da dva velika projekta nista uresničena, to sta zdravstvena reforma in drugi tir. "Kazanje s prstom na koalicijske partnerje razumem kot predvolilno gesto. A v tem času je čustva treba dati na stran," je Han odgovoril na Cerarjeve očitke koalicijskim partnerjem. Ponovil je, da kot koalicijski partnerji čutijo soodgovornost za razmere. A je po njegovih besedah prav, da se jih omenja tudi v primerih, ko se vlado hvali, denimo pri zniževanju brezposelnosti in gospodarski rasti. "Vsak je za nekaj kriv in vsak je za nekaj zaslužen," je poudaril Han in zaželel srečno Sloveniji.