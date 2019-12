Šarec: Zapiranje Teša bo veliko stalo

Šarec ni želel ugibati o možnosti dogovora o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050, ki ga bodo danes poskušali doseči voditelji članic EU. "Dobro bi bilo, če bi se uskladili o agendi 2050 glede podnebnih sprememb," je dejal.

Slovenija po njegovih besedah zagovarja cilj ogljične nevtralnosti do leta 2050. O vprašanju Teš 6 pa je dejal, da so zaradi tega tudi začeli razpravo o jedrski energiji in morebitni gradnji drugega bloka nuklearke, saj da je to za Slovenijo poleg obnovljivih virov edina vzdržna rešitev.

Izkoristiti je treba vse obnovljive vire, ki so na voljo, in jedrsko energijo, s čimer bi dosegli energetsko neodvisnost Slovenije. Obenem pa si je treba prizadevati za zmanjševanje porabe energije, to je bistveno, je pojasnil.

Podnebna konferenca v Madridu bi se lahko zavlekla

Foto: STA Podnebna konferenca v Madridu bi se lahko zavlekla, je bilo danes mogoče slišati v španski prestolnici. Uradno naj bi se končala v petek popoldne, a nekateri delegati pravijo, da bi se lahko podaljšala pozno v noč ali še dlje. S tem bi se nadaljevala praksa, že videna na številnih predhodnih podnebnih konferencah. Uspeh pogajanj je sicer še pod vprašajem.

Nemški pogajalec Karsten Sach z dolgoletnimi izkušnjami je za nemško tiskovno agencijo dpa danes menil, da se konferenca COP25 v Madridu ne bo končala v petek popoldne. Dodal je, da se niti ne spomni, kdaj se je takšna konferenca končala po urniku.

Program predvideva, da bodo predstavniki skoraj 200 držav svoje delo v Madridu sklenili ob 18. uri. A nekatere roke so že podaljšali, je pojasnil Sach in menil, da se bo konferenca končala "enkrat v noči na soboto".