Šarec: Tonin ne bi bil dober za vedeževalca

Premier Marjan Šarec je v pogovoru za Televizijo Slovenija povedal, da se z obrambnim ministrom Karlom Erjavcem še nista uskladila glede termina pogovora zaradi zmede pri nedavnem umiku slovenskih vojakov iz Iraka. "Nimava točnega termina, zagotovo pa ta situacija potrebuje pogovor," je povedal Šarec. Na vprašanje, ali bi se lahko odločil za zamenjavo obrambnega ministra, je Šarec odgovoril, da o tem špekulirajo mediji.

Šarec o umiku vojakov: Ni bilo potrebe po ukrepanju politike

Premier sicer ostaja kritičen do umika slovenskih vojakov iz Erbila: "Bili smo dogovorjeni, da se bomo umaknili, v kolikor se bodo umaknili tudi drugi. Ker smo se umaknili samo mi, smo zagotovo imeli nekaj težav, o tem smo se pogovarjali tudi z zavezniki." Po njegovih besedah so tudi slovenski vojaki prek videokonference sporočili, da v Erbilu zaradi iranskih raketnih napadov ne vlada nobena panika. "Ni bilo potrebe po ukrepanju politike," je menil Šarec.

"Ni bilo potrebe po ukrepanju politike," je glede umika slovenskih vojakov iz Erbila povedal premier Marjan Šarec. Foto: Reuters

Izjave obrambnega ministra, da premierja po iranskih napadih ni mogel priklicati in da se na njegova sporočila ni odzival, je Šarec komentiral z besedami, da bi ga Erjavec zgodaj zjutraj lahko dobil tudi na drug način kot le s pošiljanjem sms sporočil. "Takrat se sicer ni še nič zgodilo. Vse bistveno se je zgodilo po tem, ko sem bil obveščen, da smo se umaknili samo mi in nihče drug. To je bilo nekoliko nenavadno," je poudaril predsednik vlade.

"Nimam favorita, ker to ni moja stranka"

Na vprašanje, kakšna bo usoda vlade po sobotnem kongresu DeSUS, je Šarec poudaril, da stranka upokojencev pri glasovanjih o proračunih za prihodnji dve leti in potrjevanju ministrice za kohezijo Angelike Mlinar koaliciji v državnem zboru ni zagotovila vseh glasov poslancev. "Razloge za to neenotnost je treba iskati drugje in ne pri meni," je povedal Šarec.

Šarec je zavrnil namigovanja, da bi bila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec njegova favoritka za novo predsednico DeSUS. Foto: STA

Ob tem je zavrnil namigovanja, da je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec njegova favoritka za novo predsednico DeSUS: "Nimam favorita, ker to ni moja stranka. Jaz imam s svojo stranko dovolj dela. Kdorkoli bo izvoljen za predsednika stranke DeSUS, bo moj partner." Na vprašanje, ali bosta Erjavec in Pivčeva po sobotnem kongresu še naprej lahko skupaj delala v vladi, pa je odgovoril, da odnosi znotraj stranke nimajo nobene vloge pri odgovornosti ministrov, da svoj resor upravljajo po najboljših močeh.

"Tonin ne bi bil dober za vedeževalca"

V pogovoru za javno televizijo se je premier obregnil tudi ob izjavo prvaka SDS Janeza Janše, da je manjšinska vlada klinično mrtva in navedbe predsednika NSi Mateja Tonina, da pogovori o oblikovanju nove koalicije že potekajo in da pri njih sodelujejo tudi koalicijski partnerji aktualne manjšinske vlade.

"Tonin ne bi bil dober za vedeževalca, ker je že meni v Kamniku narobe napovedoval stvari. Gospod Tonin tukaj ni verodostojen, da bi mu kar verjeli na besedo," je poudaril Šarec. Glede Janševih navedb je Šarec dejal, da je prvak SDS že prejšnji vladi pod vodstvom Mira Cerarja napovedoval predčasne volitve, pa je na koncu do tega prišlo tik pred rednimi volitvami.

"Nihče od koalicijskih partnerjev ni rekel, da hoče ven iz koalicije. Zakaj bi bili nezadovoljni, če smo sprejeli proračun, ki je rekorden in ima presežek. Sprejeli smo proračuna za prihodnji dve leti in potrdili ministrico Mlinarjevo. Verjamem, da so vsi koalicijski partnerji pripravljeni delovati naprej," je dejal premier. "Mi smo ves čas strnjeni na enak način kot od prvega dne. Smo prva manjšinska vlada, in če pogledamo, koliko projektov so izpeljale prejšnje večinske vlade, nam gre zelo dobro," je še dodal Šarec.