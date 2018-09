Šarec: Levica ima na to drugačne poglede kot jaz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec je danes povedal, da po pogovorih z Levico ni dobil vtisa, da lahko izgubi njeno podporo. Glede imenovanja Damirja Črnčeca v KPV se ne strinjajo, a Šarec izpostavlja pomen sodelovanja in dialoga v politiki. "Dokler teče dialog, ni vojne in mi si moramo prizadevati za to," je dejal.