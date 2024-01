ŠAH MAT v ALEJI skupaj s številnimi popusti in drsanjem po polovični ceni

Oglasno sporočilo

V najsodobnejši nakupovalni destinaciji ALEJA, nedavno izglasovani za najboljši nakupovalni center v tekmovanju Best of 2024, lahko do konca meseca uživate v izjemnih popustih. Pričakujejo vas neverjetna oblačila, obutve in modni dodatki do kar –50 %.

Foto: Janez Štrukelj

Ob vsakem nakupu nad 50 evrov v katerikoli trgovini ali gostinskem lokalu v ALEJI prejmete kupon za 50 odstotkov popusta na družinsko vstopnico za drsanje na ALEJI SKY, ki ga ob predložitvi računa nakupa prejmete na info točki v prvem nadstropju.

Izkoristite priložnost in osvežite svojo zimsko garderobo s kosi priznanih blagovnih znamk v trgovinah Sportina, Tom Tailor ali XYZ s kolekcijo jesen/zima, ki so zdaj na voljo po polovični ceni. Razvajajte vaše malčke s trendi iz sveta mode, dostopnimi v Baby Centru, kjer lahko oblačila in obutev zdaj izberete po še ugodnejši ceni. V Müllerju imajo tudi pester izbor igrač.

Če prisegate na slovenske izdelke, ne spreglejte modnih in funkcionalnih oblačil blagovne znamke And by Andraž, ki ponuja izbrane kape s 30-odstotnim popustom. V trgovini Mass boste našli kakovostno obutev za vsak okus, od novih zimskih škornjev do raznolike ponudbe modnih torbic in pasov. Za prihajajoči praznik ljubezni izberite zapeljivo moško in žensko spodnje perilo v trgovinah Intimissimi in LISCA. V Optiki Clarus imajo izbor novih okvirjev za očala, oblikovanih po zadnjih trendih. Ujemite izjemno priložnost in si izberite nove okvirje in dioptrijo za samo en evro.

Za tiste, ki sanjate o oddihu na toplem, stran od zimskega vremena, je turistična agencija Relax Turizem pripravila ugodna potovanja na Tenerif. Za popestritev svojega doma izkoristite količinski popust za nakup novih kosov brisač, spalnih prevlek ali gospodinjskih izdelkov v trgovini Vitapur.

V ALEJI boste odkrili vrsto privlačnih popustov, določene si že lahko ogledate tukaj. Prijazni svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri.

Na velikem drsališču nad mestom doživite pravo zimsko pravljico. Kaj je lepšega kot zabaven konec tedna na ALEJI SKY, ki omogoča odlično razvajanje za vso družino na enem mestu. Ob sobotah se lahko med 10. in 12. uro pridružite brezplačni šoli drsanja. Možna je tudi izposoja drsalk, pingvinčkov za otroke, čelad in hokejskih palic. Navdušite svoje otroke, da se preizkusijo tudi v hokejskem strelu s pakom na gol.

Ljubitelji šaha, ta konec tedna se pripravite na zmagovalne poteze v ALEJI. Ta petek ob 17. uri nas na osrednjem prireditvenem prostoru čaka izjemna šahovska simultanka na kar 20 šahovskih mizah. Hkrati se bo v prvem nadstropju odvijal dvoboj šahistov, članov ŠK Tajfun Ljubljana. Pripeljite tudi svoje najmlajše na otroško ustvarjalnico, kjer bodo lahko razvijali svojo ustvarjalnost z risanjem, slikanjem in ustvarjanjem z glino, vse na temo šaha. To soboto ob 11. uri se zabava nadaljuje s šahovskim turnirjem posameznikov in ekipnim šahovskim turnirjem dvojic v pospešenem šahu. Po napetih partijah bo sledilo predavanje o treh velikanih šaha, Bobbyju Fischerju, Juditi Polgar in Magnusu Carlesenu.



Sodelujete lahko tudi v nagradnem kvizu in osvojite privlačne nagrade. Najboljši tekmovalci bodo prejeli tudi šahovske pokale ALEJE.

Nakupovalno destinacijo ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA ima 32 tisoč kvadratnih metrov najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo in ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, »car sharing«, postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Evropsko združenje nakupovalnih središč (ECSP) je maja letos ALEJI podelilo nagrado za dizajn in razvoj za izjemne projekte v trgovski panogi. V kategoriji novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 tisoč do 45 tisoč kvadratnih metrov je premagala različne finaliste iz Evrope. Najsodobnejša ljubljanska nakupovalna destinacija je zablestela s svojo večnamensko trajnostno naravnanostjo in žirijo prepričala z inovativno uporabo strehe za šport, prosti čas in rekreacijo. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers razvija, gradi in upravlja nakupovalna središča v šestih državah, v Avstriji, Sloveniji, Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem in Češkem. Podjetje s sedežem v Salzburgu trenutno upravlja 31 nakupovalnih lokacij v Srednji, Južni in Vzhodni Evropi z najemno površino (GLA) več kot 850 tisoč kvadratnih metrov. SES je vodilni na trgu v segmentu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. Z več kot sto milijoni obiskovalcev na leto so trgovski partnerji v nakupovalnih središčih SES v letu 2022 ustvarili prodajo v višini 3,13 milijarde evrov. SES ponuja svoje znanje tudi na področjih razvoja projektov, vodenja gradnje, oddaje trgovinskih prostorov, upravljanja centrov in objektov, kot tudi storitve za zunanje lastnike nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so prejela že več domačih in mednarodnih nagrad za arhitekturo in oblikovanje, trajnostnost, prometno načrtovanje ter inovativno trženje. Nakupovalno središče ALEJA Ljubljana je prejelo svetovno priznano nagrado ECSP Design and Development Award v kategoriji novogradnje nakupovalnih središč s površino od 15 do 45 tisoč kvadratnih metrov.« SES je del skupine SPAR Österreich.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA D.O.O.