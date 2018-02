Aleš Šabeder je novi generalni direktor UKC Ljubljana

"Vesel sem, da sem s svojim programom prepričal tudi zaposlene, ker za naloge, ki nas čakajo, potrebujemo njihovo podporo," je Aleš Šabeder dejal v izjavi medijem po imenovanju. Dejal je tudi, da se zaveda, kako veliko odgovornost sprejema z vodenjem UKC Ljubljana.

Šabedrer je doslej opravljal funkcijo v. d. generalnega direktorja, potem ko so konec lanskega leta krivdno razrešili Andraža Kopača. Krmilo ustanove je Šabeder, ki prihaja iz gospodarstva, prevzel v začetku letošnjega leta. Pred medije do zdaj razen ob primopredaji ni stopil. Takrat je dejal, da je UKC Ljubljana "odlična strokovna in znanstvena institucija z ogromno znanja in zelo dobrimi zaposlenimi, ki vsak dan skrbijo za naše bolnike".

Zadnja štiri leta je bil Šabeder generalni direktor, direktor trženja in vodja sektorja za izvoz v Semenarni Ljubljana. Tja je prišel iz Mercatorja, kjer je bil skoraj dve leti in pol direktor maloprodaje in še pred tem skoraj tri leta direktor veleprodaje. Še pred tem je bil na enem od vodilnih mest v Petrolu, zaposlen je bil tudi v podjetju Bosch.

Na razpis se je sicer prijavilo pet kandidatov. Poleg Šabedra tudi kirurg iz UKC Ljubljana Zvonko Hočevar in župan občine Dobrepolje Janez Pavlin. Oba sta se za to funkcijo potegovala že v preteklosti, a nista bila izbrana. V ponedeljek sta na novinarski konferenci tudi predstavila svoj program. Preostala dva kandidata, ki sta se še prijavila na razpis, nista znana.