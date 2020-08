S takšnim vremenom bo postregel zadnji počitniški vikend

Sobota za večino pokrajin še sončna

Danes bo v zahodni Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami. Ob morju ter v vzhodni in osrednji Sloveniji bo sobota še dokaj sončna, čeprav tudi tukaj obstaja možnost nastanka popoldanskih krajevnih neviht.

Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 22, drugod od 26 do 31 °C.

Nedelja bo deževna

Jutri bo na zahodu pretežno oblačno, drugod bo zjutraj še delno jasno. Nato pa se bodo tekom dneva padavine in nevihte od zahoda postopno širile proti vzhodu. Možna bodo krajevna neurja.

Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 23, najvišje dnevne od 20 do 26, ob morju in na vzhodu do 29 °C.

Danes je za Karavanke in Pohorje napovedano še lepo vreme, medtem ko bo drugod v gorah oblačno ter megleno. Foto: Alpe Adria Karavanke/Karawanken

Gorski svet: Karavanke in Pohorje v soncu, drugod oblačno s padavinami

Danes bo v vzhodnih Karavankah in na Pohorju še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno in ponekod tudi megleno. Občasno se bodo pojavljale padavine, deloma neviht – le-te bodo bolj pogoste v Julijskih Alpah in zahodnih Karavankah.

Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Temperatura na 1500 m bo okoli 15, na 2500 m pa okoli 9 °C.