S prvim marcem višji zneski na položnicah: kaj se bo podražilo? #video

V Ljubljani in okoliških občinah bodo zneski na položnicah s prvim marcem višji. Povišali se bosta ceni odvoza odpadkov in oskrbe z vodo. Oskrba s pitno vodo in ravnanje z odpadno se bosta podražila tudi do 14 odstotkov, odvoz smeti pa bo dražji od 6,3 do 7,8 odstotka.