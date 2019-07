S prižgano cigareto v roki po bencinski črpalki polival bencin

Policisti so v sredo v Murski Soboti kontrolirali voznika kombiniranega vozila, za katero se je izkazalo, da je prijavljeno kot ukradeno, zato so mu ga zasegli. Danes je ta isti državljan na bencinskem servisu v Dolgi vasi s prižgano cigareto v roki po tleh polival bencin in se tudi sicer vedel nedostojno, zaradi česar so mu policisti odvzeli prostost.

Murskosoboški policisti so v sredo okoli 20. ure na območju Lendave kontrolirali 53-letnega voznika kombiniranega vozila italijanskih registrskih številk. Šlo je za romunskega državljana, za katerega se je kasneje izkazalo, da vozi kombinirano vozilo, ki je v schengenskem informacijskem sistemu zabeleženo kot ukradeno, zato so policisti vozilo zasegli, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

V navalu jeze je na črpalki želel zanetiti požar

"Danes v jutranjih urah je ta isti državljan Romunije v Dolgi vasi na javnem kraju kršil javni red in mir ter se nedostojno vedel do policistov, kasneje pa je po bencinski črpalki hodil s prižgano cigareto in polival po tleh gorivo iz črpalke," so sporočili policisti, ki so mu odvzeli prostost.

Kot po neuradnih informacijah poroča portal Mariborinfo, naj bi romunski državljan na bencinskem servisu od enega od zaposlenih najprej zahteval, naj pokliče policijo. Ker ta njegovi želji ni ugodil, naj bi se znesel nad koši za smeti, nato pa s točilko za gorivo po parkirišču pod nadstreškom začel polivati gorivo in si takoj zatem prižgal cigareto z namenom, da bi zanetil požar.

Romuna bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in suma storitve tatvine. Zaradi kršitve javnega reda in miru ter nedostojnega vedenja do policistov so mu izdali tudi plačilni nalog, so še povedali na PU Murska Sobota.