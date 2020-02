S plinsko pištolo strašil na Jesenicah in v Kranjski Gori

Na Jesenicah so policistom vznemirjanje s plinsko pištolo prijavili okoli 20. ure, v Kranjski Gori pa dve uri pozneje. Moškega, ki je v Kranjski Gori s pištolo vznemirjal prisotne, so policisti prijeli in mu predmete tudi zasegli. Poškodovan ni bil nihče. Policisti prav tako preverjajo morebitno povezanost obeh dogodkov, so še sporočili s PU Kranj.