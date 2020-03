S petkom razglasili požarno ogroženost za vso državo

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je s petkom razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Od takrat dalje je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, so sporočili iz centra za obveščanje.

Prepovedano je tudi kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja bodo pristojni organi izvajali poostren nadzor, poroča STA.

Kot še piše v razglasu, v tem času občinam in gasilskim organizacijam izjemoma ni treba izvajati požarne straže in dežurstva gasilcev ter opazovanja naravnega okolja, kot to določata prva odstavka 11. in 12. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

Razglas ne velja za območja s snežno odejo

Veliko požarno ogroženost naravnega okolja je uprava za zaščito in reševanje razglasila po tem, ko ji je to na dopisni seji v sredo naložila vlada, in sicer kot enega od ukrepov v boju proti epidemiji novega koronavirusa in zmanjšanju ogroženosti članov gasilskih enot pred okužbo s covidom-19.

"Trenutno se v Republiki Sloveniji že soočamo z daljšim sušnim obdobjem. V letošnjem letu je do sedaj zabeleženo 381 požarov v naravnem okolju, v katerih so posredovale gasilske enote. Beleži se porast požarov predvsem v mesecu marcu (103 požari). Zaradi večje prisotnosti doma se v zadnjih dneh število požarov v naravnem okolju povečuje, kar pomeni večjo izpostavljenost gasilcev možnosti okužb s covidom-19," piše v sporočilu za javnost po seji vlade. Razglas ne velja za območja s snežno odejo, poroča STA.