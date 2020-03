Uživajte v lepem vremenu, v soboto sledi preobrat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sončno in toplo vreme se bo nadaljevalo še do sobote, ko se bo postopno pooblačilo. V noči na nedeljo bo sledil vremenski preobrat. Pojavljale se bodo padavine, meja sneženja pa se bo lahko ponekod spustila tudi do nižin.