Rozika prvič prerezala slavnostni trak

Oglasno sporočilo

Slovenski trgovec TUŠ je odprl svojo 100. trgovino, ki se nahaja na Jadranski cesti v Mariboru. Gospa Rozika je skozi celotno kariero v Tušu napredovala in tokrat prevzema vajeti poslovalnice, hkrati pa je postala tudi obraz kampanje ob otvoritvi 100. trgovine Tuš.

V Tušu, kjer se v svoji poslovni strategiji še naprej osredotočajo na primarno dejavnost trgovino, danes praznujejo pomemben mejnik – otvoritev svoje 100. trgovine. Supermarket Maribor Jadranska vodi Mariborčanka, Rozika Pečovnik, ki je ob današnji otvoritvi prvič v svoji karieri slavnostno prerezala trak in obiskovalce povabila v novo trgovino. Prodajni prostor novega supermarketa, ki se razprostira na 1.000 kvadratnih metrih, je odlikujejo jasne označitve, privlačna notranjost trgovine in optimalna nakupna pot.

Sicer je poslovodja Rozika svojo karierno pot v Tušu je začela pred 13 leti, in sicer v poslovalnici v Rušah na oddelku sadja in zelenjave. S svojo predanostjo, delom, odločnostjo in prijaznostjo predstavlja vzor marsikateremu sodelavcu. Napredovanje in karierna rast poslovodje je del Tuševe 30-letne zgodovine, v kateri družba vseskozi daje priložnost za razvoj zaposlenim.

Poslovna strategija Skupine Tuš je jasno začrtana, kar omogoča osredotočenost na strateško dejavnost – trgovino. Eden od stebrov strategije vključuje tudi posodobitev in širitev maloprodajne mreže, v katero pospešeno vlagajo. 25 prenovljenih poslovalnic v letu 2016 so v letu 2017 nadgradili še s prenovo šestih trgovin in enim hipermarketom ter otvoritvijo in prenovo petih drogerij. V letošnjem letu so prenovili 5 poslovalnic in odprli 4 trgovine po vsej Sloveniji, tudi na štajerskem področju, kjer so že tradicionalno, vse od svojih začetkov pred skoraj 30. leti, močno prisotni.

Novi supermarket Tuš Maribor Jadranska, ob Tržaški cesti, je popolnoma prilagojen sodobnemu načinu nakupovanja z optimalno nakupno potjo. Supermarket na oddelkih kruha z dopeko, sadja in zelenjave, postrežni mesnici in delikatesi, vsebuje bogat prodajni program in izbrano ponudbo. Kupčeve želje in potrebe uresničujejo s široko ponudbo, tudi slovenskih izdelkov, komunikacijo svežine na policah in poudarkom inovativnosti: “v novo poslovalnico smo vpeljali nove tehnologije in označitve za zagotavljanje najboljše nakupovalne izkušnje. Poudarek je na svežih oddelkih, lastni mesnici, odlični pretočnosti in hitrosti postopkov na blagajnah,” je poudarila Danijela Lakičevič, direktorica maloprodaje v Tušu.

Ob izjemnem dogodku, otvoritvi 100. trgovine, se je Tušu tudi veliko dogajalo, in sicer v prireditvenem šotoru pred supermarketom je obiskovalce navdušil S.O.S. kvintet, sledila je DJ animacija ter otroško miklavževanje s Plesno šolo Sebastian, ki se je zaključilo s prihodom prvega dobrega moža Miklavža. Sodeč po odzivih in udeležbi na otvoritvi je Tuševa ekipa z Roziko na čelu do sedaj naredila odlično delo in želimo jim, da bo tako tudi naprej.

Naročnik oglasnega sporočila je Engrotuš.