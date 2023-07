Romana Jordan: Janša je daleč najbolj izkušen še aktiven politik v Sloveniji

"Mislim, da je stranka SDS najbolje organizirana stranka v Sloveniji in hkrati tudi najštevilčnejša, Janez Janša pa daleč najbolj izkušen še aktiven politik v Sloveniji. Je politik, ki razume slovensko dušo, in je človek, ki živi politiko," je v intervjuju za Siol.net povedala nekdanja evropska poslanka SDS Romana Jordan, ki je letos junija po skoraj tridesetih letih članstva izstopila iz stranke, pri čemer pravi, da "ne prihaja do trenj, temveč do tega, kar je del življenja, da se ljudje včasih pač tudi razidemo". Svojo politično pot bo nadaljevala v novoustanovljeni Platformi sodelovanja poslanca SDS Anžeta Logarja, za katero zavrača očitke, da je Janšev satelit. V intervjuju je razkrila tudi, da je v času, ko je bil Janša zaradi afere Patria v zaporu, odprla vprašanje vodenja stranke za čas, ko mu je bila odvzeta svoboda.

Foto: Ana Kovač Doktorica jedrske fizike, raziskovalka in političarka Romana Jordan se je rodila 8. januarja 1966 v Celju. Leta 1990 je diplomirala na fakulteti za elektrotehniko, leta 1994 magistrirala na fakulteti za matematiko in fiziko, leta 2001 pa na isti fakulteti še doktorirala. Od leta 1990 se na Odseku za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan, kjer je tudi pomočnica direktorja, ukvarja z raziskovanjem verjetnostnih varnostnih analiz in mehkih množic. Je članica slovenskega in evropskega društva jedrskih strokovnjakov ter univerzitetnega znanstvenega foruma. Svojo politično kariero je začela leta 1994, ko se je pridružila poslanski skupini SDS. V njej je aktivno delovala do leta 2016. Med letoma 2004 in 2014 je bila slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, kjer je bila članica skupine Evropske ljudske stranke. Za svoje parlamentarno delovanje je prejela tudi nagrado za evropsko poslanko leta 2007 v kategoriji energetike. Po politični upokojitvi se je vrnila na Institut Jožef Stefan. Leta 2011 je na državnozborskih volitvah kandidirala na listi SDS, letos junija pa je iz omenjene stranke izstopila. Pred predsedniškimi volitvami leta 2022 je bila vodja volilnega štaba kandidata Anžeta Logarja. Bila je prvopodpisana pod njegovo kandidaturo. Konec maja 2023 je postala podpredsednica Logarjevega novoustanovljenega društva Platforma sodelovanja.

Pred kratkim ste veliko prahu dvignili s svojim izstopom iz stranke SDS. Zakaj ste se za ta korak odločili ravno zdaj in ne npr. že pred letom, dvema?

V stranki SDS sem bila zelo dolgo časa, najprej kot prostovoljka za kakršnekoli naloge, zatem deset let kot profesionalna političarka, nato pa sem opazila, da so se moji pogledi začeli nekoliko razlikovati od smeri, v katero se je razvijala stranka. Hkrati je nekje leta 2013 v meni dozorela odločitev, da ne želim več kandidirati za poslanko v Evropskem parlamentu. Tako se je počasi začelo to odmikanje od strankarske politike, sem pa še vedno čutila povezanost s stranko. Zdaj, v tem trenutku, pa sem se odločila, da se bolj posvetim delovanju v civilni družbi. To mi omogoča Platforma sodelovanja, ki jo je ustanovil Anže Logar s somišljeniki.

Sodelovanje z Anžetom Logarjem je v meni sprožilo ponoven razmislek o tem, kakšno vlogo sploh še igra moje članstvo v SDS, in ugotovila sem, da v stranki nisem aktivna že zelo dolgo, nekje od leta 2016. Takšno članstvo nima nobenega pomena, zato sem se odločila, da izstopim.

"Nastajal je razkorak med mojim vrednostnim sistemom in smerjo, v katero se je razvijala stranka," so besede, s katerimi ste utemeljili izstop iz SDS. Lahko bolj konkretno pojasnite to izjavo? Kje, na katerem področju je ta razkorak najbolj opazen?

Ko govorim o vrednostnem sistemu, s tem seveda mislim na vrednote, in ko sem se včlanjevala v stranko, je ta imela še neko drugo ime. Bolj je bila usmerjena v socialno politiko, področje enakih možnosti, sprejemanje raznolikosti, pa tudi način dela je bil zelo odprt in vključujoč. Nobena skrivnost ni, da se je stranka nato začela premikati s sredine bolj proti desni, in mislim, da smo se razšli predvsem tu.

Moram pa res poudariti, da ni nič narobe, pravzaprav je od stranke celo pričakovano, da se razvija, da se spreminja. Znotraj stranke so potekali ustaljeni demokratični procesi in kot nekdanja članica stranke menim, da je bilo vse v redu izpeljano, zato sem se tudi sama trudila, da z izstopom ne dvigujem medijskega prahu. Tu ne prihaja do trenj, temveč do tega, kar je del življenja, da se ljudje včasih pač tudi razidemo.

"Tu ne prihaja do trenj, temveč do tega, kar je del življenja, da se ljudje včasih pač tudi razidemo," je dejala Romana Jordan. Foto: Ana Kovač Kakšna je bila vaša vloga v stranki SDS v zadnjem času? Predsednik SDS Janeza Janša je vaš izstop na Twitterju komentiral, da "te 'vidne' članice SDS v stranki praktično nismo videli, odkar ni več poslanka Evropskega parlamenta".

Ko sem se včlanila v stranko, sem se predvsem spoznala s članicami in člani stranke na občinski ravni, natančneje v Domžalah, kjer sem takrat živela. Tam smo veliko sodelovali, organizirali razne akcije na terenu, bila sem predsednica nadzornega odbora občine, nekaj časa tudi članica občinskega sveta, hkrati pa sem kot raziskovalka svoje znanje stranki ponudila na državni ravni. Stranka je mene in moje znanje sprejela. Predvsem sem delovala v univerzitetno-znanstvenem forumu, aktivna sem bila tudi pri predstavitvah, kaj bi pomenilo članstvo Slovenije v Natu in Evropski uniji, sodelovala v strokovnem svetu. Skratka, aktivnosti je bilo veliko že pred mojo profesionalno vlogo v politiki. Leta 2004 sem bila izvoljena v Evropski parlament, sodelovala sem v strokovnem svetu, v izvršilnem odboru, bila sem tudi podpredsednica stranke in predsednica ženskega odbora. Vlog in dela je bilo veliko in bilo je zanimivo. Stranki sem hvaležna, da mi je ponudila priložnost, da sem se razvijala kot oseba in da sem imela možnost pomagati pri razvoju stranke.

Kakšen je vaš odnos s predsednikom stranke Janezom Janšo? Menda ste se znašli v njegovi nemilosti v času afere Patria, ko je moral v zapor, vi pa ste odprli vprašanje, kdo bo vodil stranko.

Tu bom sama odgovorila podobno kot Anže Logar, in sicer, da razmer v stranki ne želim komentirati. Informacija sicer ni točna, moj odnos do Janeza Janše pa je bil ves čas spoštljiv.

Kakšna pa je točna informacija?

Odprla sem vprašanje vodenja stranke za čas, ko je bila predsedniku Janši odvzeta svoboda.

Kakšno je vaše mnenje o Janezu Janši in njegovem načinu političnega delovanja?

Menim, da je daleč najbolj izkušen še aktiven politik v Sloveniji. Je politik, ki razume slovensko dušo, in je človek, ki živi politiko. Kot sem dejala, jaz gospoda Janeza Janšo spoštujem, čeprav se z določenimi politikami in v zadnjih letih tudi z njegovim načinom komuniciranja ne strinjam.

Se v stranki SDS res ne zgodi nič brez njegove odobritve?

Odgovor je odvisen od tega, kje postavite mejo med tem, kaj je stranka in kaj se zgodi znotraj stranke. Jaz verjamem, da je Janša kot dober, odgovoren predsednik stranke tisti vlečni konj in strateg, ki kaže, v katero smer bo stranka šla, in da seveda mora biti seznanjen s ključnimi zadevami, ki se dogajajo na državni ravni. Zagotovo pa ni seznanjen z vsemi posameznimi stvarmi, ki se dogajajo na lokalni, občinski ravni, ko odbori sami v okviru začrtane politike SDS oblikujejo določene odločitve, dogodke in podobno.

"Mislim, da je stranka SDS najbolje organizirana stranka v Sloveniji in hkrati tudi najštevilčnejša, Janez Janša pa daleč najbolj izkušen še aktiven politik v Sloveniji," meni Jordanova. Foto: Ana Kovač Kritiki SDS pravijo, da stranka SDS deluje zelo hierarhično, po vojaško, "kdor ni z nami, je proti nam". Primerjajo jo celo z bivšo komunistično partijo. Kakšno je vaše mnenje?

Mislim, da je stranka SDS najbolje organizirana stranka v Sloveniji in hkrati tudi najštevilčnejša. Slovenska družba je del evropske družbe in kot taka je seveda svobodna in demokratična, svoboda pa ima tudi določene meje. Ljudje se zbirajo v stranki zato, ker sledijo določenim skupnim ciljem, in če želijo, da jih dosežejo, morajo biti dobro organizirani. Zato stranka mora biti organizirana. Del dobro delujoče demokracije je tako vertikalna kot tudi horizontalna organiziranost, zato mislim, da ti očitki niso na mestu.

Kako ocenjujete delo prejšnje vlade pod vodstvom Janše? Smo res drseli v fašizem?

Ocenjujem, da so se na kritične razmere zelo dobro odzvali in so nas, državljanke in državljane, zaščitili vsaj pred tistim prvim valom bolezni covid-19, ki je bil tudi najbolj smrtonosen. Pametovati zdaj, ko so stvari za nami, o tem, kaj bi bilo bolje storiti, ni na mestu. Če se prav spomnim, je Janez Janša celo sam naredil neko oceno o tem in dejal, da bi bilo določene stvari mogoče izpeljati bolje, predvsem se o njih bolje pogovoriti. Ampak vsi skupaj se moramo zavedati, da so razmere dejansko bile kritične in da je bilo treba res hitro odreagirati.

Vidim, da se slovenska družba precej polarizira, sploh pri diskusiji, in osebno me moti, da se beseda fašizem uporablja tako zlahka. Ko ljudje želijo označiti nekoga, ki se zavzema za neko drugo stvar, kot se zavzemajo sami, ga enostavno označijo s fašistom in podobno. Mislim, da se takim izrazom moramo izogibati, kajti pred nami so številni izzivi. Razmere v svetu niso enostavne – imamo vojno v Ukrajini, poskrbeti moramo za naravne vire, za katere vemo, da so zelo omejeni, spopadamo se s podnebnimi spremembami, starajočim se prebivalstvom. Vse to so vprašanja, kjer moramo najti skupne točke. In če se bomo obdajali s takimi samostalniki, s takimi opisi, to ni dobro. Zelo verjamem v Slovenijo, v našo družbo in verjamem, da tega pojava pri nas ni, če pa je, je omejen in se morajo s tem ukvarjati ustrezni organi.

Kako pomemben je Janez Janša za SDS? Lahko stranka brez njega na čelu preživi? Na kaj ste pomislili ob navedbah, da bi lahko odstopil in prepustil vodenje stranke Anžetu Logarju?

Ta vprašanja si morajo zdaj v stranki zastaviti sami in sami nanje odgovoriti. Nisem pristojna za dajanje takih odgovorov in ocen.

Tudi sami ste se pridružili platformi, ki jo je ustanovil Anže Logar. Zakaj?

To vidim kot naravno nadaljevanje najinega sodelovanja v kampanji na predsedniških volitvah. Tam je bilo to sodelovanje plodno. Upam, da smo se vsi dobro počutili. Bili smo res v redu ekipa, delali smo zagnano in zagotovo rezultat tudi zaradi tega ni izostal. Če pogledamo število glasov, ki jih je prejel Anže Logar, in če gledamo državnozborske volitve – vse stranke desnosredinskega pola od leta 1994 skupaj niso presegle rezultata, ki ga je dosegel Anže Logar. To pomeni, da pot, ki jo je pokazal Anže Logar, podpira skoraj polovica volivk in volivcev. Številni so nas že takrat pozivali, naj delujemo po tej poti, zato se mi zdi prav, da svoje delo nadaljujemo. Do teh volivcev čutimo neko odgovornost, delujemo pa na način, kakršen je bil začrtan že med kampanjo. To je spoštljiv način, vključujoč način, način, ki nas bo združeval in ne razdvajal. Zato smo se odločili, da to naredimo skozi civilno družbo, se pravi skozi društvo, ki združuje ljudi različnih svetovnih nazorov.

Romano Jordan angažma v okviru Platforme sodelovanja trenutno povsem izpolnjuje. Vanjo namerava vlagati vso svojo energijo. Foto: Ana Kovač

Vi ste izstopili iz stranke, za katero pravite, da se razvija v smer, ki ni v skladu z vašim vrednostnim sistemom. Logar po drugi strani vztraja tudi v vodstvenih strukturah stranke. Kako gre to skupaj? Imate tu morda kakšna pričakovanja od Logarja?

Na tem mestu od gospoda Logarja in tudi od katerekoli druge osebe, ki se je včlanila v Platformo sodelovanja, ne pričakujem nič, kajti strankarska odločitev je osebna odločitev. Vsak ima nekakšen svoj vrednostni sistem, v okviru katerega deluje, ima neko znanje in izkušnje in to je tisto, kar mi prinašamo v Platformo sodelovanja. Naše znanje, naše izkušnje, na podlagi katerih bomo poskušali oblikovati čim boljše in čim bolj široko sprejemljive predloge za razvoj slovenske družbe.

Ali je Platforma sodelovanja Anžeta Logarja res zgolj Janšev "satelit" in je pravzaprav nastala z njegovim soglasjem, da bi morda pridobil sredinske volivce?

Platforma sodelovanja je nastala na pobudo Anžeta Logarja, ki je k sodelovanju povabil določene članice in člane, in ob tem nismo nikogar spraševali za soglasje. Mi delujemo neodvisno. Če pogledate, kdo smo njeni ustanovni člani in članice in kaj smo vsak na svojem področju dosegli, potem sem prepričana, da boste verjeli, da delujemo samostojno in da ne potrebujemo soglasja kogarkoli.

Zvračam očitke, da je Platforma sodelovanja Janšev satelit. Kot rečeno, vsak ima svoj vrednostni sistem in s svojim vrednostnim sistemom bomo pokrili določena stališča, določene vrednote, ki so v SDS, SD ali katerikoli drugi stranki. Tudi pri sebi lahko rečem, da je med mojim vrednostnim sistemom in vrednostnim sistemom stranke začela nastajati vrzel, ne morem pa reči, da sta popolnoma neskladna. Z določenimi politikami, ki jih oblikujejo, se strinjam. Na primer poudarjanje pomena gospodarstva, problema starajočega se prebivalstva, kjer moramo aktivno ukrepati, poudarjanje tega, da se treba z zgodovino Slovenije soočiti in jo prepustiti zgodovinarjem, ne politiki.

Kaj boste storili, če se izkaže, da je vendarle res satelit?

Zdaj razmišljam o aktivnostih v Platformi, scenariji "kaj če" vnašajo negativno energijo in so nekonstruktivni. Nobenega znaka v tem trenutku ni, da naj se ukvarjam s tovrstnim razmišljanjem.

Ali se bo Platforma prelevila v stranko in kdaj bi se to lahko zgodilo?

Govorim lahko seveda samo v svojem imenu, kaj se bo zgodilo s Platformo sodelovanja, pa bodo odločali članice in člani. Moja osebna ambicija je, da Platforma sodelovanja z močjo, ki jo delno že ima in ki jo bomo še razvili, vpliva na politiko. Če nam bo s ključnimi strankami, ključnimi političnimi osebami v Sloveniji uspelo doseči neke vrste dogovor, da bodo tudi s svojim načinom delovanja vplivali na bolj sprejemljiv, vključujoč pogovor in diskusijo v Sloveniji, potem ne bo potrebe, da se ustanovi stranka. Če se pa to ne bo zgodilo, pa verjamem, da bomo razmislili tudi v tej smeri.

Konkretno na katere politične stranke in katere politične osebe merite? Tudi na SDS in Janeza Janšo?

V mislih imam vse politične strukture, ki oblikujejo slovensko politiko.

Menite, da bi Platforma lahko kot stranka sodelovala že na evropskih volitvah prihodnje leto?

To ni odvisno od mene, ampak od članic in članov. Nikamor se nam ne mudi, mi se organiziramo postopoma in premišljeno. Lahko pa rečem, da naša ambicija v tem trenutku ni dobiti neko politično funkcijo, ampak vplivati na slovenski politični prostor, v smeri bolj sprejemljivega pogovora, ki nas bo kot družbo združil. Mislim, da v tem trenutku v Sloveniji nimamo družbenega soglasja, v katero smer se želimo razvijati, kaj je tisto, kar nas vse skupaj povezuje, in ne vidim, da bi aktivno delali v tej smeri. Imamo strategijo do leta 2050, ampak kot vidim, ne gremo v smer politik, ki so začrtane v strategiji.

"Če nam bo s ključnimi strankami, ključnimi političnimi osebami v Sloveniji uspelo doseči neke vrste dogovor, da bodo tudi s svojim načinom delovanja vplivali na bolj sprejemljiv, vključujoč pogovor in diskusijo v Sloveniji, potem ne bo potrebe, da se ustanovi stranka," o tem, ali bi Platforma sodelovanja Anžeta Logarja lahko postala stranka, pravi podpredsednica društva Romana Jordan. Foto: Ana Kovač

Ali boste vi kandidirali na evropskih volitvah?

Mene funkcija poslanke v Evropskem parlamentu ta trenutek ne zanima in dvomim, da me bo zanimala kdaj v prihodnosti. Jaz se v Sloveniji dobro počutim in želim delovati v tej državi.

Kakšni pa so vaši načrti? Se nameravate bolj politično angažirati v javnosti?

Trenutno me moj angažma v okviru Platforme sodelovanja povsem izpolnjuje in vanjo nameravam vlagati vso svojo energijo.