Ribnik v Tivoliju bodo obnovili. Kaj bo novega?

Priljubljena ljubljanska točka za oddih v naravi, park Tivoli, bo jeseni doživel manjšo obnovo. Ribnik Tivoli, ki se nahaja ob Čolnarni in parku za otroke, bodo jeseni očistili lokvanov, ki so se razrasli čez velik del ribnika.

Ribnik Tivoli ima že dolgo zgodovino. Nastal je leta 1880, ko je občina naročila izkop približno meter globoke, 50 metrov široke in 150 metrov dolge luknje, ki so jo nato napolnili z vodo.

Občina zdaj načrtuje obnovo ribnika oziroma tivolskega bajerja, kot mu tudi pravijo, saj so se v njem pretirano razrasli lokvanji, ki prekrivajo že dve tretjini vodne površine in zmanjšujejo vrednost kisika v vodi. V primeru, da je koncentracija kisika v vodi zelo nizka, lahko tudi poginejo ribe.

Zmanjšali bodo lokvanje in odstranili mulj

Foto: STA "V sklopu raziskav bodo opravljene predvsem meritve globine vode ter debeline sedimentov, izvajalo se bo sondiranje dna in popis vrstne sestave lokvanjev ter periodično snemanje zarasti ribnika med rastno sezono, ki traja do jeseni," o podrobnosti del odgovarjajo na občini.

Dodajajo, da bodo v okviru vzdrževalnih del odstranili pretirano zarasle lokvanje, ki jih bodo obdržali v znatno nižjem številu, sicer bo vodna površina povsem prekrita. Odstranili bodo tudi mulj, ki se je v zadnjih letih nabral predvsem na južni strani ribnika.

Včasih vožnja s čolni in drsanje

Na tivolskem ribniku so se v njegovih začetkih poleti vozili s čolni, pozimi pa je bil priljubljeno drsališče, ob čolnarni pa je ob ribniku stal še paviljon. V začetku je bil ribnik v upravljanju drsalnega društva Laibacher Eislaufverein, leta 1906 pa je upravljanje prevzela občina. Prostore, kjer so bili čolni, so pozneje preuredili in zdaj v njih deluje slaščičarna, še vedno pa je obdržala ime po dejavnosti – Čolnarna.

Drsanje na ribniku Tivoli leta 1909. Foto: Arhiv zbiratelja razglednic Zmago Tančiča

Kot je pred leti za Siol.net povedala arhitekta in muzejska oblikovalka Mojca Turk Avsec iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije, okolica ribnika ni bila veno tako bohotna, zelena in zaraščena.

Park Tivoli je imel, kot pričajo spomini, vezani na dogajanje in aktivnosti ob njem, od nekdaj več učinkov. Z zelenim območjem v mestu ekološkega, z vsem preostalim, kar se je spletlo v njem in se dogaja tudi danes, pa tudi družabnega in družbenega. Že v Kraljevini Jugoslaviji je veljal za najlepši park v deželi, če ne celo v regiji.

Pogled na tivolski ribnik leta 1912. Foto: Arhiv zbiratelja razglednic Zmago Tančiča

Ribnik Tivoli je v okviru Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib leta postal zavarovano območje, kar prinaša določene omejitve, zato čolnarjenje in ribolov nista dovoljena. Izjema je izlov tujerodnih vrst.