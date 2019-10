Reševalcu na motorju iz junijske nesreče v Ljubljani globa in kazenske točke

Policisti so reševalcu na motorju, ki je v začetku junija na nujni vožnji trčil v avtomobil in se hudo poškodoval, napisali globo za 250 evrov in mu izrekli tri kazenske točke, ker je prevozil rdečo luč. Predlog novele, ki bi reševalce na nujni vožnji razbremenila prekrškovne odgovornosti, je pred dnevi v državnem zboru padel.

Na reševalni postaji UKC Ljubljana so za časnik Dnevnik potrdili, da je njihov kolega, ki še vedno okreva po poškodbah, kazen prejel, zoper njo pa se ni pritožil.

Hitel na intervencijo

Nesreča se je zgodila, ko je omenjeni reševalec na motorju junijskega dopoldneva s prižganimi modrimi lučmi in sireno hitel na intervencijo. Pripeljal se je po Trgu Osvobodilne fronte in v križišču s Slovensko cesto skozi rdečo luč zapeljal proti Tivolski cesti. V križišču je trčil v avtomobil 30-letnika, ki je pripeljal po Tivolski in v križišču zavijal levo na Dunajsko cesto. Motorist je po trku hudo poškodovan – imel je več zlomov – obležal na tleh, povzema Dnevnik.

Foto: Ana Kovač Ker se je že takrat napovedovalo, da bo reševalec za nameček še kaznovan, je nesreča odprla razpravo o primernosti kaznovanja voznikov vozil s prednostjo na nujni vožnji. Zakon o pravilih cestnega prometa voznikom na nujni vožnji dovoljuje neupoštevanje prometnih pravil, ob pogoju, da s svojo vožnjo ne ogrožajo drugih. Zato niso razbremenjeni odgovornosti v primeru nesreč.

Po junijski nesreči sta Sekcija reševalcev v zdravstvu in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije vložili pobudo za spremembo 101. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ki bi izrecno določila, da voznikov na nujni vožnji ne bi več kaznovali za prometni prekršek v primeru prometne nesreče. Bi pa še vedno ostali kazensko in odškodninsko odgovorni, če bi se izkazalo, da so s svojo vožnjo storili kaznivo dejanje.

Višje kazni za voznike, ki se nujni vožnji ne umaknejo?

Na podlagi njihove pobude je NSi v parlamentarni postopek vložila mini novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, ki pa ni dobila zadostne podpore. Zanjo je glasovalo 30, proti njej pa 49 poslancev. Kljub temu v NSi še naprej pozivajo k ustreznejšim zakonskim rešitvam.

Foto: Ana Kovač Na policiji, ki je tako v vlogi izvajalca nujnih voženj kot tudi preiskovalca prometnih nesreč, sicer zatrjujejo, da pri kaznovanju voznikov na nujni vožnji, ki se zapletejo v nesrečo, ne gre za avtomatizem: "V primeru, da je bil voznik vozila s prednostjo ali vozila s spremstvom dovolj pazljiv in se ugotovi, da bi ga drugi voznik moral opaziti, se globa seveda ne izreče," so navedli na Generalni policijski upravi.

Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku poletja pripravilo obsežnejšo novelo Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju. Novela se področja nujnih voženj za zdaj ne dotika, je pa državna sekretarka ministrstva Nina Mauhler v državnem zboru povedala, da se v primeru konstruktivnih predlogov to lahko še zgodi. Po poročanju Dnevnika so jim v četrtek sporočili, da bodo proučili predvsem možnost višjih kazni za voznike, ki se voznikom na nujni vožnji ne umaknejo. Trenutno je predpisana globa 160 evrov.