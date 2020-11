Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljansko višje sodišče je razveljavilo sodbo Janu Korošcu, ta je marca lani v Ljubljani povzročil prometno nesrečo, v kateri sta umrla dva pešca. Zadevo je prvostopenjskemu sodišču vrnilo v ponovno sojenje, so poročale današnje Slovenske novice. Korošec sicer ostaja v priporu.

Tožilstvo je Korošcu očitalo, da je 8. marca lani v nočnem času na Dunajski cesti v Ljubljani pri križišču z Vilharjevo cesto trčil v dva moška, stara 53 in 64 let, ko sta na prehodu za pešce pri zeleni na semaforju prečkala cesto. Oba moška sta zaradi hudih poškodb umrla. Ob prometni nesreči je imel Korošec v krvi 2,1 promila alkohola in tudi različne prepovedane snovi, povzema STA.

Okrožno sodišče v Ljubljani je Korošca januarja letos obsodilo na enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora ter mu za dve leti prepovedalo vožnjo.

Obramba se je na sodbo pritožila in predlagala, naj Korošca kot neprištevnega oprostijo vseh obtožb. Kot še pišejo Slovenske novice, je višje sodišče ocenilo, da je "okrožno sodišče prerano zaključilo, da je obtožencu dokazana zavestna malomarnost do kaznivih dejanj, preden se je spravil v neprištevnost, ker je dolgoletni uživalec drog".

Primer vrnili okrožnemu sodišču

Sklep, da je bil pri storilcu podan krivdni odnos, še preden se je spravil v stanje neprištevnosti, pa mora po prepričanju višjega sodišča temeljiti na ugotovljenih dejstvih in ga ni mogoče samo domnevati. Okrožna sodnica v sodbi tudi ni navedla nobene relevantne okoliščine, ki bi z gotovostjo kazala na to, da je imel Korošec namen upravljati vozilo, še preden je postal neprišteven, pojasnilo višjega sodišča povzema časnik.

Primer je v ponovno sojenje vrnilo okrožnemu sodišču, to mora "v popolnosti raziskati dejansko stanje", torej znova izvesti vse že izvedene dokaze in po potrebi izvesti tudi dodatne dokaze v smeri ugotavljanja obtoženčevega krivdnega odnosa, preden se je spravil v stanje neprištevnosti.