Razpadajoča šola v Črnomlju: kdo je odgovoren, da še ni bilo obnove? #video

Razpadajoča streha in stene, okna, ki odstopajo od zidu, je vsakdanja resničnost za 500 otrok, ki obiskujejo osnovno šolo Loka v Črnomlju. Z obupnimi razmerami se borijo že več let, predlanska toča pa je vse skupaj le še poslabšala. Čeprav je zdravstveni inšpektorat izdal odločbo, da se mora stari del šole sanirati do konca avgusta letos.

Za zavlačevanje starši in svet šole s prstom kažeta na ministrstvo za šolstvo, ki ga vodi Jernej Pikalo. Menijo namreč, da postopek na ministrstvu zavlačujejo z dodatnimi zahtevami. Medtem pa pogoji, v katerih se šolajo otroci in poučujejo učitelji tudi to zimo ostajajo nevzdržni. Veliko učilnic zaradi uničenja toče ni več uporabnih, električna napeljava ne deluje in zaposleni se bojijo, da bi prišlo do kratkega stika.

Šola dobesedno razpada

Foto: Siol.net Kot pojasnjuje Maja Kocjan, predsednica sveta zavodov osnovne šola Loka, je zgradba stara 53 let, električne napeljave so stare, objekt pa naj bi tudi redno zamakalo. Podboji vrat razpadajo, okna odstopajo od stene, razpoke na stenah prekrivajo plakati. Šola pa šteje skoraj petsto učencev.

Predlanska toča je stanje še poslabšala. Zavlačevalo naj bi ministrstvo, pravijo v svetu staršev. "Od takrat dalje samo še čakamo. Čakamo, da se bodo zadeve reševale. Dobivali smo obvestila, da poteka usklajevanje ampak v zadnjem letu se ni premaknilo nič," je za oddajo Planet 18 pojasnila Renata Lozar, predstavnica sveta staršev OŠ Loka.

Zatakne se lahko že pri drevesih

"Enkrat je težava drevesa v bližini, ali bodo ta posekana ali ne bodo, drugič je težava, da je prevelika kvadratura, potem ko se celoten projekt preprojektira, je te kvadrature dejansko še več," tako zadevah, ki zavirajo prenovo, pojasnjuje Kocjanova. Pouk za del učencev poteka drugje.

"30 otrok se vozi v podružnico Adlešiče. Na matični šoli je ostal še en četrti razred za katerega smo našli en prostor. Za dva peta razreda, ki štejeta skoraj 50 otrok pa pouk poteka v srednji šoli v bližini," razlaga Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka.

Šola je v tako slabem stanju, da je gradbena stroka že leta 2014 ugotovila, da je primerna za rušenje. Mnogi starši, ki svoje otroke še vpisujejo v šolo, tako razmišljajo, da jih bodo vpisali drugam.