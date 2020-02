Šola ali podrtija: poglejte, v kakšno šolo hodijo v Prlekiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odpadajoči omet, tesni hodniki in premajhne učilnice. Šolarji Osnovne šole Janka Ribiča na novo šolo čakajo že 20 let, medtem pa prostorska stiska in dotrajana stavba postajata vse bolj pereči težavi. V tem času se kljub opozorilom, da zgradba več ni primerna za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, ni spremenilo skoraj nič.