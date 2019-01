Razpadajoča okna in pouk na hodniku. Tudi to je slovensko šolstvo. #video

Novinar oddaje Danes je obiskal osnovno šolo na Koroški Beli, kjer so klopi gulili znani slovenski športniki, smučarja Robert Žan in Gregor Šparovec, pa hokejski vratar Robert Kristan. Šola potrebuje temeljito prenovo. Najstarejši del šole je star skoraj 120 let in je predviden za rušenje, drugi del čaka na energetsko sanacijo, tretji pa nujno potrebuje nova okna.

Krivi žlebovi, okenske police, ki odstopajo, dotrajani gnili okenski okvirji. Stavba je brez toplotnega ovoja, kar se vidi po rdeči opeki, ki sili na površje. Na površje pa skozi asfalt sili tudi žlindra, ki so jo uporabili za nasutje terena. "To je najbolj drastičen primer in takšne brazde so bile v šoli," so novinarju oddaje Danes Igorju Krmelju ob obisku povedali na šoli.

Skozi okna močno piha

Tudi pritlični hodniki so popolnoma nagubani. Žlindra je povzročala premike sten, s tem pa deformacijo oken. In ravno to je največja težava. Tudi termokamera potrjuje velike izgube energije. A ker jim drugega ne preostane, špranje preprosto zabijejo, odpiranje oken, ki je lahko tudi nevarno, pa preprečijo z zatičem.

"Ko okno odpreš, ni enostavno, ne stoji več v tečajih, kot bi moglo, in res je nevarno, da se ne bi komu kaj zgodilo," pravijo na šoli. A povsod tudi zatiči ne pomagajo, stavbno pohištvo je preveč dotrajano. Nujna dela opravijo sami, sedem tisoč evrov so plačali za nova okna, a šolarji zato ne dobijo marsikaterega materiala. Občina je v zadnjih letih za sanacijo šole že odštela 1,3 milijona evrov, a to ni dovolj.

Do sanacije bo ogrevanje precej dražje

Kot je povedal župan Jesenic Blaž Račič, bo šel projekt za energetsko sanacijo, ki je vreden 300 tisoč evrov, v izvedbo prihodnje leto. Do takrat pa bodo za ogrevanje plačevali kar 80 odstotkov več stroškov.

Osnovna šola Koroška Bela sredstva za sanacijo oken zbira tudi z donacijami: OŠ Koroška Bela TRR: SI 56 0124 1603 0653 941 s pripisom "donacija za okna"

Zaradi prostorske stiske imajo pouk kar na hodniku

Novinar Planeta pa je obiskal še eno šolo, ki jo pestijo nekoliko drugačne težave. V okoliš Osnovne šole osmih talcev v Logatcu se je v zadnjih letih priselilo 120 otrok, zato se na šoli spopadajo z veliko prostorsko stisko.

Pouk na osnovni šoli zaradi prostorske stiske poteka tudi na hodniku.

"Marsikatero dejavnost in uro izvajamo tudi na hodnikih," je povedala ravnateljica šole Karmen Cunder. Kot je dodala, drugače izvedbe ne morejo zagotoviti. V letošnjem šolskem letu so zaradi prostorske stiske prerazporedili tudi začetek pouka za določene razrede.