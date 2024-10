Razkrivamo prikrite stroške nakupovanja!

Vsak od nas se vsaj enkrat mesečno udeleži nakupovalnega maratona – ko del dneva ali celo cel dan nameni nakupu vsega, kar se je znašlo na dolgem nakupovalnem seznamu. Čeprav tovrstni maratoni zahtevajo kar nekaj organizacije, energije in financ, pa skoraj zagotovo vedno pozabite upoštevati eno vrsto stroškov, ki jih ne bi smeli! Razkrivamo, katere in kako nakupovati čim ugodnejše! Preberite!

Foto: Shoppster

Se tudi vam zgodi, da ko se znajdete v časovni stiski in morate dokončati še nešteto opravil, čas teče veliko hitreje ali celo prehitro? S prestavljanjem opravkov, med katerimi se znajdejo tudi nakupi, se vaš nakupovalni seznam samo še daljša, prosti čas za druženje z družino in prijatelji pa krajša. Da ne omenimo, da so se s prihodom jeseni dnevi občutno skrajšali, vreme pa poslabšalo. Posledično je življenje postalo kanček napornejše. To je še dodaten minus, ki ga imajo jesenski nakupovalni maratoni.

Vendar ne glede na letni čas vam nakupovalni maratoni vedno povzročajo tudi dodatne stroške, na katere najbrž sploh ne pomislite. Če si v spomin prikličite vaš zadnji nakupovalni seznam, bi na prvo žogo rekli, da ste obiskali najmanj tri različne trgovine, spili eno kavo in namenili vsaj dvajset minut čakanju v koloni in iskanju parkirnega prostora. Da ne omenjamo stresa zaradi ostalih dejavnikov.

Dodatni stroški, ki jih skorajda vsi prezremo

Ste kdaj pomisli, koliko goriva potrošite? Trgovski centri so odmaknjeni od mestnih središč, zato pot do tja ni najkrajša. Če se odločite obiskati specializirano trgovino, se boste po vsej verjetnosti morali vrniti nazaj v središče mesta. In da, pomislili smo na trajnostno in zeleno vožnjo z javnim prevozom. Verjamemo, da ste sami že preizkusili mestni avtobus, in priznajte, da ni bila najboljša odločitev za vaš nakupovalni maraton. Konec koncev dolg nakupovalni seznam pomeni tudi nakup večjega števila izdelkov in vašo transformacijo v mestno šerpo, ki se trudi pri prestopanju avtobusa ali dolgi hoji domov.

Foto: Shoppster

Z inflacijo se je dvignila tudi cena goriva, kar nas je še dodatno udarilo po žepu. Predstavljajte si porabo, če se od živilske trgovine odpravite do tehnične trgovine po kalorifer, nazaj po moža k frizerju, iščete parkirišče pred slaščičarno, se spomnite, da ste pozabili skočiti v lekarno po termometer in da potrebujete meter in izvijač za sestavljanje novega pohištva? Razdalja se zdi kratka, vendar verjemite – zanjo zapravite veliko denarja. Če za svoj nakupovalni maraton potrebujete vinjeto, so stroški prevoza visoki.

Kako kupovati najugodneje?

Rešitev? Seveda jo imamo in čisto preprosta je! Kupite vse na enem mestu! Ni pomembno, kako dolg je vaš nakupovalni seznam, med 270 tisoč izdelki najdete vse, kar potrebujete! Shoppster.si vam v 12 kategorijah ponuja širok nabor izdelkov več kot pet tisoč priznanih znamk! In najboljši del – vse, kar si zaželite, vam tudi naenkrat dostavijo ali vi brezplačno prevzamete na Shoppster prevzemnem mestu! Iskanje parkirnega mesta ne bo nikoli težava, saj vašega jeklenega konjička vedno brezplačno parkirate neposredno pred prevzemnim mestom. Če pa je vaš najljubši način prevoza mestni avtobus, pa je nekaj metrov stran tudi končno postajališče mestnega avtobusa št. 8.

Foto: Shoppster

Iščete mega prihranke?

Kdo ne želi prihraniti časa, energije IN denarja? Shoppster je za ugodno in udobno nakupovanje pripravil Mega ponudbo, kjer najdete belo tehniko, male gospodinjske aparate, računalništvo, TV, avdio, video in foto, vse za lepoto in zdravje, vse za dom, orodje, vse za otroke in tudi za male živali – in vse to na enem mestu. Privoščite si kavico doma ali v mestnem središču, stran od nakupovalne gneče, in v miru ter počasi nakupujte s pomočjo pametnega telefona, tabličnega ali prenosnega računalnika. Zdaj je prava priložnost, da odkrijete Mega ponudbo in prihranite do 45 odstotkov! Pohitite, promocija traja le do 20. oktobra!

In še to! Za še ugodnejši nakup se lahko brezplačno pridružite uporabnikom Telemachovega kluba, kjer vam je na voljo klubska ponudba po super cenah in z brezplačno dostavo. Če pa ste Telemachov naročnik, lahko super ceno razdelite na 24 obrokov brez obresti in skritih stroškov, ki jih preprosto poravnate na vašem obstoječem mesečnem računu Telemachovih storitev. Ne zamudite tudi posebne ponudbe na 36 obrokov!

Foto: Shoppster

Ugodno na vsakem koraku

Shoppster predstavlja tudi novost, ki bo navdušila marsikoga! Vsa naročila, ki bodo vsebovala izdelke iz lastnega skladišča z oznako "na zalogi" in bodo oddana do 14. ure, bodo pripravljena še isti dan in vas bodo čakala na Shoppster prevzemnem mestu na Brnčičevi 49a, Ljubljana - Črnuče, kjer je prevzem brezplačen. Če vam je zaradi časovne organizacije priročneje, da naročilo pride k vam, se lahko odločite za klasično dostavo na naslov ali izberete prevzemne točke po celi Sloveniji, med drugim prevzemna mesta poslovalnic Pošte Slovenije, bencinske servise Petrol, OMW, MOL in Shell ali široko mrežo paketomatov.

Vse na enem mestu za mega spletno nakupovanje. Shoppster!

Naročnik oglasnega sporočila je SHOPPSTER D. O. O.