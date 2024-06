RAZKRIVAMO: Pot do zanesljive zmage desnice na EU volitvah je ...

SDS lahko zanesljivo računa na štiri evropske poslance, Gibanje Svoboda na dva. Po enega evropskega poslanca bi dobili še v strankah Vesna, NSi in SD. Zmaga na tokratnih evropskih volitvah se tudi tokrat nasmiha slovenski desnici, kot vse kaže bo namreč razmerje med osvojenimi poslanskimi mandati 5 proti 4 v korist desnice.

Foto: arhiv naročnika

Analitiki napovedujejo, da bo za Roberta Goloba in usodo njegove vlade ključno, da na teh volitvah porazi desno opozicijo – kar pa je malo verjetno. Če desnica dobi pet evropskih poslancev, bo to hud udarec za Goloba in črna napoved za prihodnost njegove vlade.

Za zmago desnice na teh volitvah bo odločilno, da Nova Slovenija dobi evropskega poslanca. Sodeč po anketah mandat NSi ni pod vprašajem. Zato niso osamljene napovedi, da v mesecih po evropskih volitvah lahko pričakujemo krizo v vladni koaliciji in celo predčasne volitve.

Kot izhaja iz anket je zmaga desnice na EU volitvah zelo verjetna. Prepreči jo lahko le drobljenje desnih glasov med stranke, ki nimajo realnih možnosti za preboj v evropski parlament. In to bi bila katastrofa za desno opozicijo in veliko darilo Robertu Golobu.

Foto: arhiv naročnika

Naročnik oglasnega sporočila je NSi