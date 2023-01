Razkrivamo pogodbo Dušana Kebra: ministrstvo je stal 36 tisoč evrov

Dušan Keber, ki danes kot aktivist civilne iniciative Glas ljudstva kritizira po njegovem mnenju visoka plačila zdravnikom v ambulantah za paciente brez osebnega zdravnika, je kot svetovalec nekdanje zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc državo v devetih mesecih stal 36.215 evrov (bruto bruto). Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan Kebru očita, da je denar dobil, izdelka pa ni dostavil, a Keber to zanika. Priznal pa je, da so bila poročila o delu, ki jih je oddajal ministrstvu za zdravje, slaba in da se mu pridobitev soglasja za delo od doma ni zdela tako pomembna, čeprav bi moral po pogodbi delo opravljati v prostorih ministrstva.

"Nekdo, ki se tako zelo zgraža nad honorarjem, ki je predviden za ambulante za neopredeljene, je leta 2017 za pripravo sprememb zakona o ZZZS v osmih oziroma devetih mesecih za 570 ur opravljenega svetovalnega dela dobil 20 tisoč evrov neto. In to brez izdelka. Težko razumem, da nekdo, ki je to že počel, ki je svetoval ministrici in bil za to zelo dobro plačan, zdaj razlaga zahteve in po moji oceni zlorablja ljudi," je na novinarski konferenci prejšnji petek o delovanju Dušana Kebra povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Keber njegove očitke zanika. "Če bi pobrskal po svojih predalih, bi v njih odkril dokončan predlog zakona z vsemi potrebnimi poglavji in razlagami," se je odzval Keber.

V uredništvo smo medtem prejeli podjemno pogodbo, iz katere izhaja, da je Keber delo svetovalca na ministrstvu za zdravje opravljal med 24. marcem in 31. decembrom 2017. Keber je med marcem in julijem opravil 570 ur dela, oktobra pa so podpisali aneks k obstoječi pogodbi in sodelovanje podaljšali do konca leta. V tem času je Keber opravil še 200 ur dela, za kar je prejel sedem tisoč evrov bruto. Skupno je Keber kot svetovalec ministrstvo stal 36.215 evrov (bruto bruto).

Poročila so bila rutinska

Kebra smo zaprosili za dodatna pojasnila. Kot nam je pojasnil v telefonskem pogovoru, je bilo delo zelo intenzivno, število 770 opravljenih ur pa da celotnega obsega dela sploh ne odraža.

"Dokončno sem uredil in v znatni meri tudi napisal zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je kapitalno delo, ki ima že po svojem obsegu milijon znakov, več kot 400 členov, pokriva številne odgovore in je bil kot tak pripravljen za razpravo v DZ. Končni cilj je bil ta zakon," je dejal.

"Da smo do tega zakona prišli, sem v enem letu moral preštudirati ogromno literature, kakšne so razmere v svetu, z mnogo sodelavci sem moral opraviti mnoge sestanke, na stotine pogovorov, po moje je sodelovalo vsaj do tisoč različnih ljudi. To je bilo intenzivno delo, ki ga število ur, torej 770, sploh ne odraža. To število je pogojeno s tem, kaj zakon dopušča in koliko dela lahko opravi posameznik," je še dodal Keber.

Na vprašanje, ali je res, da se mesečna poročila med seboj niso kaj veliko razlikovala, je Keber pritrdil, da so bila poročila rutinska: "Da bi porabil eno uro na dan za opisovanje najrazličnejših sestankov in rezultate teh sestankov, je bilo meni popolnoma nesprejemljivo in nesmiselno. Delo sem dokazoval z vmesnimi poročili, s poročili ministrici in drugim skupinam, z vsebinskimi dokazi, kako delo napreduje in se približuje svojemu koncu," je pojasnil Keber.

"Če me lovite na to, da so bila ta poročila slaba, lahko odgovorim, pritrdilno. Ja, bila so slaba. Poročila so bila rutinska. Tudi drugi so mi povedali, da je formular predpisan in da v formularju nekaj mora biti. Za nekatere stvari je tak formular prikladen, a v kontekstu moje zadolžitve, torej pisanja zakona, tak formular ni bil ustrezen," je povedal.

Keber o svojih "žrtvah"

Po naših informacijah naj bi Keber uradnici na ministrstvu v tistem obdobju poslal elektronsko sporočilo z vsebino, da naj mu najde "žrtev", ki bo do roka oddaje spisala manjkajoča poglavja uvoda besedila.

"V sodelovanju med tesnimi sodelavci nastajajo različni žargoni v smislu, kdo se javi, da bo žrtev, kdo bo to naredil, mudi se nam. Če je nastal e-mail, v katerem je beseda žrtev, je bilo popolnoma jasno, da v določenem trenutku nekaterih ljudi nisem imel okoli sebe in smo potem iskali, katere stvari bo kdo dokončal. V tem kontekstu se mi zdi to sprejemljivo pogovarjanje med sodelavci pri nekem delu," je omenjeno elektronsko sporočilo komentiral Keber.

Soglasje za delo od doma zanj ni bilo pomembno

Na vprašanje, ali je imel soglasje za delo od doma, pa je Keber odgovoril, naj to vprašamo tiste, ki so izdajali soglasja. "Meni je bilo to nepomembno vprašanje, zelo verjetno tudi ministrici, ki me je klicala domov in sva se po telefonu pogovarjala dve uri. To ni bilo v službenem času. Popolnoma jasno je, da neko intelektualno delo bistveno lažje poteka v drugem okolju kot pa na nekem uradnem oddelku. Seveda, delal sem tudi na ministrstvu, zelo verjetno pa sem mnogo več delal doma," je povedal Keber.

Ali je imel Keber soglasje za delo od doma, smo preverili tudi na ministrstvu za zdravje. Poleg tega nas je zanimalo število evidentiranih ur in kakšna poročila o opravljenem delu jim je pošiljal Keber. Odgovore ministrstva še čakamo.

Mladi zdravniki o dvojnem življenju Dušana Kebra

O nekdanjih poslih Dušana Kebra so se na svoji spletni strani razpisali tudi Mladi zdravniki. Poudarjajo, da je Keber v preteklosti sam počel to, o čemer danes pridiga zdravniškim kolegom, ki poleg dela v državnih zdravstvenih ustanovah v svojem prostem času opravljajo še dodatno delo pri zasebnikih. Keber je v času, ko je kot profesor predaval na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in bil strokovni direktor kliničnega centra, kot zasebnik prek svojega podjetja Educatio Medica prirejal še strokovne tečaje za mlade zdravnike. Prijave za dogodek pa je Keber zbiral kar v tajništvu Klinike za žilne bolezni UKC Ljubljana, kjer je takrat delal, še navajajo Mladi zdravniki.

