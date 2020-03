Razkrivamo: Kje v Sloveniji lahko kupite higiensko obrazno masko!

V Italiji, žarišču epidemije bolezni covid-19, je za posledicami te bolezni umrlo že več kot deset tisoč prebivalcev. Prebivalci Italije niso vzeli dovolj resno opozoril, priporočil in prepovedi, zato so posledice epidemije pri njih tako velike.

Čeprav so naši državljani opozorila vzeli precej resno, so se pojavljale tudi izjeme, ki se priporočil niso držale. Kaj kažejo novi podatki?

Včeraj, v ponedeljek, so opravili novih 1.125 testov na novi koronavirus, od tega jih je bilo 46 pozitivnih. Skupno sta bila do zdaj pozitivna 802 vzorca z novim koronavirusom. So pa v ponedeljek iz bolnišnice odpustili šest ljudi, ki so bolezen preboleli. Za posledicami covid-19 je v Sloveniji do zdaj umrlo 15 ljudi - dve smrti sta bili v ponedeljek in dve v torek. Pri večini so zdravniki potrdili druge, pridružene bolezni. Do zdaj so sicer testirali 22.474 ljudi (podatek velja za torek, 31. 3. 2020). Za boleznijo covid-19 so v zadnjih dveh dnevih umrli štirje ljudje.

Dodatni ukrepi vlade tako ne presenečajo. Cilj je dodatno zmanjševanje socialnih stikov in gibanja prebivalstva v državi ter tako preprečevanje hitrega širjenja okužbe, ki ga naše zdravstvo ne bi zmoglo obvladovati. Gibanje je omejeno na občino stalnega prebivališča z nekaterimi izjemami. Te izjeme so prihod na delo in odhod z njega, opravljanje gospodarske, kmetijske in gozdarske dejavnosti, dostop do lekarn, bank ... Dodatno je predpisana obvezna uporaba zaščitne maske oziroma druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Zaščita pred aeorsolnim prenosom okužbe samo za najbolj ogrožene zdravstvene delavce

Zaščita pred aeorsolnim prenosom okužbe - to ob uporabi maske FFP3 in ustreznih očal, ki tesnijo, potrebuje zdravstvo - za splošno populacijo ne bo na voljo in tudi ni potrebna. Potrebovali pa bomo higienske obrazne maske, ki zmanjšujejo tveganje kapljičnega prenosa okužbe na sluznico nosu in ust. Poleg uporabe obrazne maske je smiselna tudi uporaba zaščitnih očal oziroma katerihkoli očal za zaščito sluznice oči pred nezavednimi dotiki rok. Obraza se nezavedno z rokami dotaknemo v povprečju kar 23-krat na uro.

Pri nakupu ali izdelavi obrazne maske bodite pozorni na material, iz katerega je maska izdelana. Če želimo namreč doseči učinkovito zmanjšanje možnosti kapljičnega prenosa, mora higienska maska zagotavljati vodoodbojnost oz. se ne sme premočiti. Zdravstvena stroka je opozorila: "Posvariti moram pred navadnim blagom, saj se maske zelo hitro premočijo. To pa je še bolj nevarno. Če se kapljice raztopijo na vlažni površini, še lažje vstopajo v sluznico."

Če se boste odločili za nakup obrazne maske prek spleta, bodite zelo pozorni na čas dostave kupljenega izdelka. Zelo veliko Slovencev je prek spleta že pred tedni kupilo in plačalo maske, a jih še do danes niso dobili.

Obstajajo pa tudi pozitivne zgodbe podjetij, ki so v Sloveniji začela proizvajati obrazne higienske maske za večkratno uporabo. Te so narejene iz ustreznih materialov in ne prepuščajo vlage. Eno izmed teh podjetij je Kovanec Unlimited d.o.o. (del Skupine Kovanček Group d.d.), ki je na trg lansiralo obrazne maske SHIELD in z njimi založilo tudi nekaj lekarn po Sloveniji. Prodajajo pa jih tudi prek spleta.

Zaradi velikega pomanjkanja ustreznih obraznih mask se na podjetje obrača veliko organizacij in posameznikov s prošnjo po donaciji. Tako so do zdaj donirali maske SHIELD Gasilskemu društvu Šmarje pri Jelšah, Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Vzgojno-izobraževalnemu zavodu Višnja Gora in Dnevnemu centru za brezdomce v Ljubljani.

Poleg individualnih nakupov po njihovih obraznih maskah SHIELD veliko povprašujejo podjetja, ki želijo zagotoviti čim bolj varno delo svojih zaposlenih in narediti vse, kar lahko, za zmanjšanje možnosti kapljičnega prenosa okužbe med zaposlenimi. Za nemoten proizvodni ciklus je priporočljivo imeti vsaj dve higienski obrazni maski SHIELD. Eno zaposleni uporablja, druga pa je v pranju in termičnem razkuževanju, tako da ima vsak dan sveže oprano in razkuženo masko.

Zelo pomembno je, da se obrazne maske pravilno namestijo na obraz, še pomembnejša pa je njihova pravilna odstranitev. Direktor WHO za nujno pomoč Michael Ryan zato opozarja: "Obstaja dodatno tveganje, če si ljudje narobe snamejo masko in se pri tem okužijo."

Pri uporabi mask morate biti pozorni, da maska pokrije celoten obraz. Ko si masko enkrat namestite, je ne popravljajte več. Hkrati z masko zaščitite svoj obraz, da se čim manj dotikate svojih sluznic. Pomembno je tudi, kako masko odstranite. Ponovno si očistite roke in nato masko pravilno odstranite.

Proizvodni prostori in pisarne so seveda zaprti prostori in popoln nesmisel bi bil, če bi bilo nošenje mask obvezno na vseh zaprtih javnih krajih, razen na delovnem mestu. Ste delodajalci pripravljeni, ste poskrbeli za obrazne maske za zaposlene?