Razjasnilo se bo, ponekod bo še oblačno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes zgodaj dopoldne se bo na Primorskem razjasnilo. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne na vzhodu tudi pretežno oblačno. Čez dan bo ponekod na Notranjskem, pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter v severovzhodni Sloveniji pihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10 stopinj Celzija.

Jutri dopoldne bo pretežno oblačno, popoldne se bo od severozahoda počasi jasnilo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti

V nedeljo bo na severovzhodu sprva še pretežno oblačno, dopoldne se bo razjasnilo. Drugod bo precej jasno. Predvsem na severovzhodu bo pihal severni veter. V ponedeljek čez dan se bo od jugozahoda pooblačilo, a bo večinoma suho. Pihal bo veter zahodnih smeri.