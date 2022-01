Čaka nas oblačno in suho vreme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju 0, najvišje dnevne od 4 do 8, na Goriškem do 10 stopinj Celzija.

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno. V nedeljo bo sprva še precej oblačno ali megleno, čez dan pa se bo razjasnilo.